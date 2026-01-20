中國中免曾飆逾1成　收購DFS港澳業務並引入LVMH及麥氏家族

中國中免 （1880） 將收購DFS在香港及澳門的旅遊零售業務及其在大中華區的無形資產。中國中免公布，間接全資附屬公司中免國際擬以不超過3.95億美元（30.8億港元）現金方式收購DFS大中華區旅遊零售業務相關股權及資產，總企業價值為4億美元。交易完成後，DFS將在全球其他地區繼續運營奢侈品旅遊零售業務。



上述收購事宜交割後，中免將以每股77.21港元的價格，分別向LVMH的間接全資附屬公司Delphine SAS、麥氏家族間接全資附屬公司Shoppers Holdings HK增發分別不超過733萬股H股及464萬股H股。每股認購價為77.21元，較中免上日收市價87.4元折讓11.7%。認購事項完成後，將導致LVMH及麥氏家族合共持有公司總股本約0.57%。

股價曾高見97.95元

受到有關消息刺激，中免股價今日（20日）早段曾抽升逾1成，高見97.95元，最新報95.35元，升9.1%，成交額為3.42億元。

中國中免與 LVMH 集團簽戰略合作備忘錄

與此同時，中國中免與 LVMH 集團簽署了戰略合作備忘錄，擬在雙方戰略契合的零售領域建立合作關係，該合作也將符合 LVMH 旗下品牌當下的商業模式。此次合作將使得中國中免與 LVMH 集團可以憑藉各自優勢，進一步深化大中華區的合作、實現互利共贏。雙方將在產品銷售、門店開設、品牌推廣、文化交流、旅遊服務及客戶體驗等領域開展合作。

中國中免董事、總經理常築軍表示：「此次交易將進一步拓展中國中免的服務網路，輻射大灣區，打造國潮出海平台和國際化業務中台，並持續為境內外遊客提供高品質的旅遊零售消費體驗，切實發揮央企控股上市公司的責任擔當，助力港澳地區零售經濟高品質發展。這是中免在母公司中國旅遊集團的領導下，加快國際化業務佈局與拓展以及積極落實粵港澳大灣區戰略、國潮出海戰略的重要舉措。」

LVMH 集團北亞區總裁Michael Schriver表示：「數十年來，DFS 在推動香港及澳門成為頂級旅遊零售目的地的過程中發揮了關鍵作用。鑒於中國中免在旅遊零售領域的專業積澱與成功經驗，展望未來，我們認為中國中免是運營 DFS 香港及澳門業務並引領其開啟新篇章的理想合作夥伴。此次交易也充分彰顯了我們對中國市場長期潛力的信心。」

本次交易的完成仍需滿足慣常交割條件，預計將在約兩個月後完成。