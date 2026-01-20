內地零食商鳴鳴很忙招股　入場費近2.4萬　引騰訊、淡馬鍚等基投

內地連鎖零食商鳴鳴很忙（1768）今起招股，至本周五1月23日截止，預計1月28日上市。



公司招股價介乎229.6至236.6元，一手100股，入場費23,898.6元。公司計劃發行1410.1萬股H股，一成作香港公開發售，集資最多33.4億元。保薦人為高盛、華泰國際。



騰訊、淡馬鍚等任基投

公司引入八位基石投資者，包括騰訊（0700）旗下Huang River Investment Limited、淡馬鍚間接全資子公司Taibai Investments Pte. Ltd、貝萊德、富達基金等，合計認購1.95億美元，折合約15.2億港元。

內地擁19517家門店

招股書披露，截至2025年9月30日，公司擁有由19,517家門店構成的網絡，同期錄得GMV人民幣661億元，較2024年同期增長74.5%。去年首三季公司錄得收入463.7億元，按年增長75.2%，期內利潤15.6億元，升218.8%。

根據弗若斯特沙利文報告，按2024年休閒食品飲料產品GMV計，公司是中國最大的連鎖零售商；按2024年食品飲料產品GMV計，公司亦是中國第四大連鎖零售商。