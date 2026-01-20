日圓於160關前徘徊　花旗︰若圓匯維持弱勢　日央行或年內加息3次

【日圓/日元】日圓兌1美元持續在160大關前徘徊，外界關注若日圓匯價維持弱勢，或觸發日本央行提早加息，甚至以更進取步伐加息。花旗日本市場主管星野明表示，如果日圓持續疲軟，日本央行今年可能會加息三次，使利率達到當前水平的兩倍。



外電引述星野明在訪問中表示，如果美元兌日圓滙率升至160以上，日本央行可能在4月將利率上調25個基點至1厘，7月可能還會進行同等幅度的加息，如果日圓滙率保持低位，年底前甚至可能進行第三次加息。

圖為2024年3月，國旗在日本央行外飄揚。（Reuters）

目前日圓弱勢受負利率拖累

他指出日圓疲軟是由實際利率為負所驅動。如果日本央行想要扭轉滙率走勢，除了應對這一問題之外別無選擇。

市場觀察人士預計日本央行下一次加息仍需等待數月，但也有人認為，若日圓再次大幅下跌，日本央行可能提前採取行動。彭博調查的經濟學家預計，日本央行將以每6個月加息一次的節奏推進，多數人認為下一次加息在7月。

日元・日圓・日圓貶值・兌換日圓・唱yen・日本經濟・日本出口：圖為2022年9月22日路透社發布的設計圖片，相中可見日圓紙幣。（REUTERS/Florence Lo/Illustration/File Photo）

就目前而言，星野明預計今年日圓走勢將維持在略低於150至165之間。如果10年期日本國債孳息率等關鍵利率開始高於通脹率，日本機構投資者可能會考慮將海外投資回流國內，轉而配置本國的固定收益資產。

他亦指出即使投資者想把錢滙回日本，也沒有太多投資產品可供選擇。這正是日圓長期疲軟的關鍵原因之一。