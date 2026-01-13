日本政府據報計劃提早大選　 日圓跌至24年7月以來低位

【日圓/日元】日本政府據報計劃宣布提早大選。據《共同社》引述消息報道，日本首相高市早苗有意提前舉行大選，打算在定於1月23日開始的議會會議伊始解散衆議院。受消息影響，日圓進一步貶值，日圓兌1美元貶值至158.91日圓，為2024年7月12日以來最弱。



對於日圓不斷貶值，日本政府發言人指出，已準備好採取適當措施應對外匯過度波動，包括投機性波動。對於近期日圓走勢會否影響未來息口走勢，日本央行前理事櫻井誠表示，由於市場對首相高市早苗積極財政政策的擔憂加劇，導致日圓持續疲弱，預計央行至少要在6月或7月加息，最早可能在4月出現。



圖為2025年12月17日，日本東京，首相高市早苗在首相官邸舉行的記者會上發表講話。（Reuters）

憂政府增開支致日圓續貶

櫻井誠表示，雖然央行上月已加息至0.75厘，為30年來最高，但這僅起到防止日圓進一步下跌的作用，而不是像往常一樣會推高日圓匯價。 目前市場預計，若高市早苗宣布解散眾議院及提前舉行大選，並且贏得選舉後，將會更加積極地推行擴張性財政支出計劃。櫻井誠稱，市場對高市早苗的財政政策的擔憂將令日圓保持疲軟甚至進一步走弱，這將對央行的利率決策構成壓力，因為日圓貶值會透過增加進口成本來加劇通脹壓力。

2024年7月，日本央行行長植田和男在發布新鈔的活動中發表講話。（Reuters）

美國銀行首席日本外匯與利率策略師山田周佑在研究報告中指出，日本潛在的提前大選可能成爲日圓資產市場的短期主題。在日本傳媒報道，高市早苗正考慮解散眾議院後，上周五（9日）紐約市場出現拋售日圓和日本國債期貨、買入日經期貨的操作。除非相關報道被否認，否則市場將在本週延續上周五的初始走勢。該行認爲，在美元兌日圓高於160時實施外匯干預的可能性不大，若匯率進入162至165區間，干預可能性將顯著增加。

惠譽料日圓溫和升值

此外惠譽在最新的外匯市場監測報告中指出，預計日圓將在2026年温和升值，但仍將處於歷史弱位。

在經歷了動盪的一年之後，截至2025年底，日圓的名義和實際貿易加權匯率均接近歷史低點。去年頭四個月，隨着美元走弱，日圓與其他貨幣一同升值。但隨後，儘管通脹持續，日本當局在全年大部分時間裏維持利率不變，導致日圓名義貿易加權匯率從4月中旬到年底穩步貶值了約13%。惠譽認為，美元兑日圓匯率處於160水平，仍是日本當局關注的重要焦點。隨着貨幣政策走向正常化，而其他主要經濟體的央行要麼減息，要麼維持現有利率水平，日圓存在一定的升值空間，預計今年日圓兑美元將升值約6%。