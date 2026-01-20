瑞銀料今年中港股市擁15%升幅　投資主題︰科技自主及新消費股

瑞銀財富管理亞太區首席投資總監及投資總監辦公室主管陳敏蘭表示，看好歐洲、中國及日本股市；又預期中港股市今年約有15%上升空間，並偏好H股多於A股，主因是對本港上市中資科技股看法正面，且預期中資股科技股未來幾年的平均盈利增長達到25%或以上。



陳敏蘭表示，投資中資股並非由於看好中國經濟，因中國增長幅度料相當有限，且預期當局暫時不會使出大規模刺激措施以加速增長。儘管如此，她認為中資股當中仍有一些「由下而上」非常有趣的投資主題，包括科技自主，即人工智能、自動化及機器人相關公司，同時也看好醫療護理、新消費及高息金融股。

存款轉入A股未成主流

市場關注內地大批定期存款今年到期後會否轉而流入A股，陳敏蘭表示，觀察到輕微跡象有關情況正在發生，但尚未形成主流趨勢。她又提到，現時無論是以融資水平或成交金額佔市值之比率計，A股市況均與以往的牛市有相當大距離。

料今年內地經濟增長4.5%

瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆預期，中國今年全年經濟增長為4.5%，今年3月宣布的全年增長目標料將介乎4.5%至5%。惟她預期，內房將繼續拖累中國經濟，全年內房投資料再按年倒退17%，且相信內房投資未來3年仍會處於負增長，也是中國未來的主要經濟風險。

由於現時內地整體經濟仍相對穩定，胡一帆指出，政府選擇保留彈藥。惟倘若內房問題未來幾年擴散至內地金融機構，她料政府屆時會採取更多行動。人行貨幣政策方面，她預期人行今年合共減息20至30點子，並合共降準50點子。