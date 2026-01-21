日債息攀升　花旗︰債市動盪或致1300億美元美債遭拋售

日本債市於周二（20日）明顯下挫，推高債息，其中40年國債孳息率升穿4厘並且創下新高。花旗環球市場表示，日本政府債券波動性的急劇上升「有可能導致其他資產類別的波動性上升，尤其是美國國債，從而需要對整個投資組合規模進行縮減」。



該行亞洲交易策略主管Mohammed Apabhai表示：「風險平價基金會將資金分散投資於從股票到債券再到大宗商品等不同資產類別，這些資產類別的波動性相同。這類基金可能需要拋售目前投資組合的三分之一，這可能會導致僅在美國就出現高達1,300億美元的債券拋售規模。」

Mohammed Apabhai又指出，韓國國債市場也極易受到日債波動性上升的影響。自2024年7月初以來，外國投資者購買韓國國債的累計損失已超過10%，這增加了觸發止損拋售的風險。他還補充說，英國國債也可能面臨同樣的風險。

日債息攀升引連鎖反應

日本借貸成本飆升至歷史新高，在全球主要債券市場產生連鎖反應，與格陵蘭島緊張局勢引發的新一輪焦慮交織在一起，凸顯投資者對財政壓力上升和高負債水準的高度敏感。投資者為日本政府可能增加支出作好了準備，10年期日債收益率兩天內累計飆升近19個基點，創下2022年以來最大漲幅；30年期收益率錄得自2003年以來最大單日漲幅。

日本首相高市早苗於周一（19日）宣佈提前舉行大選，其競選綱領主打經濟刺激政策。Principal Asset Management首席全球策略師Seema Shah表示：「如果大選後政府執政能力增強，可能為進一步增加財政支出打開大門。這將全球債券市場拉入一個關於債務的艱難敘事，從借貸成本的上升中可以看到這一點。」