TVB向邵氏兄弟、廣發配股集資逾1億元　擬用於夥內地合拍10部劇集

TVB電視廣播（0511）發佈公告，與廣發證券訂立協議，廣發﹙1766﹚將以每股3.36元作價，認購874.4萬股，所得款項總額預期約為2,938萬元。此外，公司股東邵氏兄弟（0953）同樣認購2,000萬股，以每股4元作價，所得款項總額預期8,000萬元。



結合之下，TVB今次配股集資約1.1億元，公司指所得款項將用於一般企業用途，包括與內地串流平台合作夥伴的合拍劇項目的營運資金。TVB高開後，現升逾半成，報3.9元；邵氏兄弟更大升10.2%，報0.1元。



電視廣播有限公司。（資料圖片）

邵氏在TVB持股比例將升至22.52%

TVB昨日收市價3.73元，因此廣發全球認購價，較周一收市價折讓9.9%，股份將根據一般授權配發，無需股東批准。而邵氏兄弟認購價就溢價7.2%，不過需要獨立股東於股東周年大會上，通過批准並授權。兩者認購的股份，分別設有3個月及6個月的禁售期。

交易完成後，邵氏兄弟在TVB的持股比例將由22.09%，升至22.52%。TVB指，邵氏兄弟願意增持其現有股份，乃是對公司業績及長期前景充滿信心的積極表現。此外，廣發作為內地的重要新機構股東，今次引入，增加了公司機構股東基礎的多樣性。

擬與內地在下半年合拍10部劇集

公告指，繼今年初與內地視頻流媒體平台「優酷」簽署擴大合拍劇合作協議後，預計於今年下半年開始拍攝及製作10部劇集。雖然預計帶來可觀的收入增量，但由於集團產生製作成本與從優酷等聯合製作夥伴收到進度款之間通常存在滯後期，因此需要增加營運資金。

雖然集團已經獲得若干新的銀行信貸額度以應對該需求，但公司亦認為，透過廣發認購事項及邵氏兄弟認購事項籌集更多股東資本乃審慎之舉，以確保集團的整體流動資金水平始終維持健康。