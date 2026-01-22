瑞典養老基金去年起沽美債　稱美政治風險增　料涉資686億元

美國希望接管格陵蘭，引發美歐多國發生爭議之餘，部份歐洲基金更因為地緣政治風險增加而沽售美債。繼丹麥養老基金擬在月底沽清1億美元美債後，瑞典有基金亦有採取類近行動。瑞典養老基金Alecta表示，由於美國政治風險和不可預測性增加，該基金過去一年已經出售所持的大部分美國公債。



《路透》引述Alecta首席投資官Pablo Bernengo在聲明中說，自2025年初以來，已經分幾輪減持美國公債，總量佔基金持倉的大部分；此外，基金也持續維持對美元的高避險比率。

Pablo Bernengo指出，撤資決定是基於對美國公債及美元風險上升的評估，相關風險源於在龐大預算赤字與政府債務增加的情況下，政策可預測性下降。

美國國債是最流通的債券之一，可準確反映環球投資者的風險偏好。（路透社）

原來持倉規模約858億元

瑞典報章《Dagens Industri》報道，Alecta去年沽出價值700億至800億瑞典克朗（約600億元至686億元）的美國公債，而其原本的美債持倉為1,000億瑞典克朗（約858億元）。

丹麥養老基金AkademikerPension周二表示，將在本月底前出售其持有的價值約1億美元的美國公債，理由是美國政府財政疲軟。