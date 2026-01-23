挪威Skagen AS旗下新興市場基金減持阿里巴巴　續押注三星電子

《彭博》報道，挪威Skagen AS旗下規模達20億美元的Kon-Tiki新興市場基金去年表現優異，阿里巴巴 （9988） 為最大貢獻者。然而，該基金在押注亞洲的人工智能（AI）概念股上開始出現變化，在阿里去年上漲72%之後，管理該基金的投資組合經理Fredrik Bjelland表示，一直減持阿里持倉。



他表示，投資者現在已充分意識到阿里巴巴在人工智能領域的實力，下一輪上漲可能更難實現。

三星電子為在亞洲另一大熱門的AI股，隨數據中心蓬勃發展正引發記憶芯片短缺，芯片股正成為備受青睞的交易目標。Fredrik Bjelland表示，堅持押注三星電子，因預計記憶芯片需求將在未來兩年保持強勁。

阿里巴巴去年發佈「千問」AI APP，對壘ChatGPT爭奪海外市場。（環球網）

阿里持倉僅佔2.5%

根據彭博數據，Kon-Tiki基金在2025年實現28%的回報率，表現跑贏約85%的同類基金。截至12月底，基金約17%的資產投資於台積電和三星，阿里僅佔2.5%，低於一年前的7.9%。

Fredrik Bjelland表示，希望全面佈局直接推動AI發展的企業，例如記憶芯片製造商或台積電。他正在削減應用類企業的投資，因商業模式「尚未得到驗證」。

稱京東估值便宜不容忽視

雖然基金減持了阿里，但同時也在去年11月對京東 （9618） 建立新的倉位。即使去年京東股價下跌，但Fredrik Bjelland認為，該股的估值低於現金、投資和上市子公司的價值，現在變得太便宜，不容忽視。「你完全沒有為銷售消費電子產品和日用百貨、擁有5%經營性利潤率的核心業務支付任何費用」。他認為這是極佳的風險回報。