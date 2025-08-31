美國擬收緊三星電子等在華生產晶片難度　中國：將採措施維護產業

美國商務部8月29日宣布，計劃取消三星電子（Samsung Electronics）與SK海力士（SK hynix）在中國工廠的個別許可特例（經驗證最終用戶，Verified End User，簡稱VEU）豁免，意味對方在華使用美國半導體製造設備時，需要向美國政府申請許可，增加在當地生產晶片的難度。中國商務部30日回應，稱反對美國的做法，並揚言會採取措施維護產業。



中國商務部新聞發言人30日表示，對於美國商務部將英特爾半導體（大連）有限公司、三星中國半導體有限公司以及SK海力士半導體（中國）有限公司移出「經驗證最終用戶」授權名單，形容是華府此舉是出於一己之私，將出口管制工具化，將對全球半導體產業鏈供應鏈穩定產生重要不利影響，中方對此表示反對。

當局敦促華府立即糾正錯誤做法，維護全球產業鏈供應鏈的安全穩定，而北京方面將採取必要措施，堅決維護企業正當權益。

韓聯社30日報道，美國商務部工業安全局（BIS）稱會在9月2日於聯邦公報（Federal Register）刊登公告，將三星半導體有限公司與SK海力士半導體有限公司，以及英特爾半導體有限公司由VEU名單中移除。

圖為SK海力士中文新聞中心在SK海力士半導體（中國）有限公司網站上發布的宣傳影片截圖。（SK海力士中文新聞中心）

當局強調，無意向這些企業在中國的廠房批出擴大產能或提升技術的許可證。而有關措施將會在公告刊登120日後，即明年1月起生效。

三星電子及SK海力士在美國拜登政府時期獲批出VEU資格，容許這兩間企業出口美國特定半導體設備到預先獲准的地方，以減少申請許可的負擔。不過現屆特朗普政府商務部則表示要堵塞拜登時代的出口漏洞，防止美國企業陷入競爭不利地位。

圖為2017年3月2日，三星電子位於韓國華城的半導體工廠。（Getty Images）

對於今次決定，韓國貿易、工業及能源部稱已事先接獲華府通報有關決定，並強調會盡量減低對本土晶片生產商的影響。