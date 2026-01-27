半新股智譜續推進A股IPO進度　登錄港股不足一月　股價近倍升

內地大模型企業，號稱「AI六小虎」的智譜 （2513）月初新登錄港股，同步推進在A股的上市。公司今日續高開2.8%，報223元，較116.2元的上市定價，已經大漲91.9%。



中國證監會官網更新了智譜公司的IPO輔導進度資訊。根據公告，其輔導機構中金公司已遞交了智譜的第三期IPO輔導工作進展情況報告，落款日期為2026年1月15日。



原計劃於A股上市 後調整先登港股

智譜原計劃於A股上市，最初於2025年4月向北京證監局提交輔導備案，並獲得輔導備案受理。但其後調整了計劃，先行登陸港股。

報告提及，智譜第三期輔導時間為2025年10月1日至12月31日。主要輔導內容為「持續溝通了解公司經營情況及財務情況，對輔導對象開展全面盡職調查工作，系統、深入地了解公司基本情況和業務發展情況，全面收集、整理歷史沿革、業務技術、組織機構及內部控制、財務會計、業務發展目標等方面的材料；根據實際需要召集中介機構協調會，討論解決輔導過程中發現的問題，對項目和中介計劃不斷跟進。

輔導報告顯示，下一階段，輔導工作小組預計將維持現有成員。進一步深化盡職調查程度，持續、嚴格地按照上市相關法律法規要求對發行人的規範運作進行核查、梳理，及時發現問題，提供解決建議併督促落實，確保發行人合法規範經營。