三新股今啟招股　「AI六小虎」智譜一手入場費近1.2萬｜新股IPO

三隻新股今日（30日）趁年關將近，齊齊啟動招股。



「AI六小虎」智譜入場費近1.2萬

被稱為「AI六小虎」之一的智譜（新：2513）今日起至於2026年1月5日招股，計劃發行3742.0萬股H股，香港公開發售佔5%，其餘為國際配售。每股發售價為116.2元，每手100股，一手入場費11737.2元，集資最多43.5億元。

該股預計2026年1月8日掛牌，中金為獨家保薦人。

公司引入JSC International Investment Fund SPC(為及代表Qizhi SP行事)、Perseverance Asset Management、泰康人壽、上海高毅及CICC Financial Trading Limited(就高毅場外掉期而言)、廣發基金等作為基石投資者，投資總額29.8億元。

公告指，集資所得款項約70%將用於持續增強其在通用AI大模型方面的研發能力；約10%將用於通過提供最新的基座模型以及訓練/推理工具及基礎設施持續優化MaaS平台；約10%將用於發展業務合作夥伴網絡以及進行戰略投資；約10%將用於營運資金及其他一般企業用途。

通用GPU商天數智芯入場費近1.5萬

內地通用GPU晶片商天數智芯（新：9903）今日起至2026年1月5日招股，計劃發行2543.2萬股H股，香港公開發售佔一成，其餘為國際配售。每股發售價為144.6元，每手100股，一手入場費14605.8元，集資最多36.8億元。

該股預期2026年1月8日掛牌，華泰國際為獨家保薦人。

公司引入中興通訊（0763）、XN Mountain、Wind Sabre Fund SPC、UBS AM Singapore、第四範式（6682）、華夏基金（香港）等作為基石投資者，投資總額15.8億元。

集資所得淨額約80%或用於研發產品及解決方案；約10%於未來5年內用於銷售及市場推廣；約10%用於營運資金及一般企業用途。

精鋒醫療入場費4368元

手術機械人公司精鋒醫療-Ｂ（2675）今日起至2026年1月5日招股，計劃發行2772.2萬股H股，香港公開發售佔一成，其餘為國際配售。每股發售價為43.2元，每手100股，一手入場費4367.6元，集資近12.0億元。

該股預計2026年1月8日掛牌，摩根士丹利、廣發證券為聯席保薦人。

公司引入Abu Dhabi Investment Authority、UBS AM Singapore、OrbiMed Genesis、騰訊（0700）旗下Huang River Investment Limited、華夏基金（香港）等作為基石投資者，認購金額共7500萬美元。

得款項淨額約42%將分配至手術機械人進行中和規劃中的研發；約20%用於核心產品的商業化；約10%用於擴大產能；約8%將分配至其他產品和在研產品；約10%用於手術機器人行業及相關領域的潛在策略收購、投資或合作；約10%用於營運資金及一般企業用途。