馬化騰︰穩紮穩打仍然是核心戰略之一　目前僅AI值得投資

騰訊（0700） 董事會主席兼首席執行官馬化騰，昨日在2025年度員工大會上透露，對騰訊來說，「穩紮穩打」仍然是核心戰略之一，「目前唯一還值得投資是人工智能(AI)」。



內地傳媒引述馬化騰於會上發言，他談及過去一年的外賣大戰、AI大戰、雲業務及遊戲業務等。他又指，AI是騰訊過去重點投入的一大業務，雲業務已實現盈利，騰訊遊戲業務今年「強得可怕」，唯一投入資金的是AI。

馬化騰稱，騰訊將把大模型和AI產品以一體化方式來考慮，未來採用交叉、派駐和協同設計邏輯，進行產品和組織設計。特別提到首席AI科學家姚順雨加入後，加快了吸引原生AI人才力度，以重構研發團隊，並強化「混元」大模型與「元寶」產品間的協同。他認為，阿里巴巴（9988）「通義千問」深度整合內部生態的嘗試「很努力」，是值得讚賞，內部生態聯動合情合理這也值得讚賞，但弊端在於AI全家桶未必是大家都喜歡。

他又回顧，去年京東首先對美團發起外賣大戰且愈戰愈激烈，阿里巴巴更將餓了麼整合到淘寶閃購參與競爭。這場持續半年的外賣燒錢大戰，讓參戰巨頭付出高額的資金成本。據傳媒估算三大巨頭去年第三季合共「燒錢」約800億元人民幣。