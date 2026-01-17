騰訊微信小程序覆蓋全球100個地區　攜手Uber將派春節優惠給旅客

1月15日，2026微信公開課PRO版在廣州舉行。在跨境專場分享會上，Uber亞太業務發展主管黃冠傑指出，Uber加入微信小程序，為中國出境遊的旅客提供了「世界級Uber體驗」。用戶在境外無需下載APP或綁定境外銀行卡，用小程序打車後可直接用微信支付付款。



2025年7月21日，Uber微信小程序首先在香港和日本投入使用，現已在20個國家和地區、1000多個城市開展業務。針對Uber小程序未來有什麼優惠措施，黃冠傑告訴《香港01》記者，他們將在春節黃金周為中國遊客提供促銷活動。



2026微信公開課PRO版在廣州舉行。（微博@騰訊張軍）

2026微信公開課PRO版在廣州舉行。（吳真銘攝）

Uber亞太業務發展主管黃冠傑在跨境分享會上發言。（吳真銘攝）

據微信跨境生態顯示，2025年，小程序服務已覆蓋全球100個國家和地區，全年跨境及境外用戶使用小程序次數突破50億次。對於記者問到微信小程序生態為境外商務的合作提供了何種便利時，微信小程序境外業務負責人薛凱泳表示，目前提供了三大便利。

微信小程序境外業務負責人薛凱泳。（吳真銘攝）

微信小程序發展曆程。（吳真銘攝）

首先是降低境外主體准入門檻，包含語言、類目資質等，方便境外商家「進入」到小程序生態中。其次，小程序為境外合作商家的運營提供了本土化的經驗，為其長效合作打下基礎。

再者，在產品開發上，為了更好適配國際化，微信小程序會為新進入的境外商家提供產品開發的服務。以Uber為例，作為「in house」開發的商家，Uber需要重新學習微信、小程序的代碼。微信小程序為這類沒有接觸過服務商的境外商家提供了一套開發者工具，便於更好地體驗和掌握產品。

Uber入駐微信小程序。（騰訊）

針對不同地區的定位顯示問題，Uber亞太業務發展主管黃冠傑介紹稱，Uber克服了地圖與GPS API對接兼容性的挑戰，使用不同的地圖服務以確保全球各市場的定位精準度。在溝通方面，Uber在基於小程序原生翻譯生態的基礎上加入即時通訊翻譯功能。中國出境遊客在使用中文與司機交談時，司機端可以將其翻譯為當地語言；司機用當地語言回復時，系統會自動將其翻譯為中文。

Uber亞太業務發展主管黃冠傑。（吳真銘攝）

微信支付在Uber微信小程序的建立與推廣上發揮着重要作用。就香港地區而言，微信除了提供人民幣錢包支付外，同時支持WeChat Pay HK（WeChat港幣錢包），讓香港市民暢享便捷無縫的出行體驗。

對於習慣流動支付的國內用戶而言，微信支付行業發展負責人（港澳地區）陳健陽稱，微信支付能夠為其提供便捷、高效、安全的服務。例如在境外打車時，界面會提供實時匯率的轉換。如發生退款，微信支付也能保障用戶不受到實時匯率的波動，按照當時所付金額進行退款操作，從用戶的方面考慮問題。

微信支付行業發展負責人（港澳地區）陳健陽。（吳真銘攝）

Uber在進行全球化推廣時做了許多工作。黃冠傑將其稱為「Uber magic power」。在重要的交通場所及其他客流量大的地方投入廣告，讓內地出境遊客形成使用Uber微信小程序打車的認知。

陳健陽在採訪中稱，Uber會給予新用戶較大的折扣力度。在香港，新用戶打車能夠有一折的折扣，在日本、韓國及其他國家地區，新用戶能夠享受五折優惠。通過優惠活動吸引用戶，再通過便捷高效的體驗留住用戶，是Uber在全球範圍推廣的關鍵。

「Uber magic power」。（吳真銘攝）

黃冠傑最後提到，關於未來Uber是否會接入如Uber eats這樣的功能進入微信小程序中，目前雙方團隊還處在相互學習、成長的階段。Uber和微信小程序的合作尚有更多的發展空間。