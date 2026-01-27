港12月出口增長26.1%　進口升幅30.6%　同高於市場預期

政府統計處公布，2025年12月份商品整體出口貨值為5,128億元，按年上升26.1%，遠高於市場預期增長16.8%。商品進口貨值為5,760億元，按年上升30.6%，同樣遠高於市場預期增長19.9%。12月份錄得有形貿易逆差633億元，相等於商品進口貨值的11%。



2025年全年商品整體出口貨值按年升15.4%。同時，商品進口貨值上升15.5%。全年錄得有形貿易逆差4,466億元，相等於商品進口貨值的7.9%。

輸往亞洲出口價值增26.6%

去年12月，輸往亞洲的整體出口貨值按年升26.6%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是馬來西亞升138.6%、泰國升76.6%、台灣升72.7%、新加坡升30.4%、越南升29.4%和中國內地升24.9%。

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是瑞士升48.8%和美國升47.5%。

料環球經濟溫和增長

政府發言人表示，展望未來，環球經濟持續溫和擴張，香港和新興市場的更緊密經貿聯繫，加上全球對人工智能電子相關產品的需求強勁，會支持香港的商品貿易表現。政府會繼續對各種不確定因素保持警覺。