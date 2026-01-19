金管局CargoX小組提20項建議　貿易數據共享望舒緩中小企融資痛點

香港作為國際貿易樞紐，每天處理龐大貨運與資金流轉，但傳統貿易融資往往受限於繁複的紙本文件與資訊不透明，而中小企亦因為欠實物抵押品，難以借錢擴充業務。金管局成立「CargoX專家小組」，今日（1月19日）發表《CargoX項目建議報告》，以數據、基建和互聯三大策略支柱為主軸，提出20項建議，希望幫助舒緩中小企融資痛點，提高銀行營運效率，加強風險管理，並提升香港整體作為國際貿易及金融中心地位。



金管局CargoX專家小組提出20項建議，希望助舒緩中小企融資痛點，提高銀行營運效率及加強風險管理，提升香港作為國際貿易及金融中心地位。（資料圖片）

今年將推動多項建議包括貿易數據共享

時間表方面，20項建議中包括建議政府策略性貨運與貿易數據聯網（建議1），開放過往貿易交易記錄，引入貿易對手數據（建議3及4） ，結合貿易流與現金流數據（建議6） ，以及加強與中國內地、東盟等地區和主要貿易走廊的互聯（建議14-16） ，這些建議均將於今年展開相關工作。

建議1做法為金管局會與運物局、機管局、商經局及相關政府部門合作，分階段將政府貨運物流及貿易數據源接入商業數據通（CDI），包括運物局的港口社區系統、機管局的香港國際機場貨運數據平台和商經局的貿易單一窗口，涵蓋實時的海陸空貨運物流和進出口報關數據。

建議3及4做法為金管局會接入能夠提供貿易對手資訊的數據提供方至CDI，例如擁有貿易對手資訊的信貸資料機構，協助銀行掌握客戶自身的營運狀況之餘，進一步了解客戶貿易對手的狀況。通過CDI連結更多數據提供方，開放企業的過往貿易交易記，涵蓋交易對手、交易量、交易頻率、商品價值、商品描述、支付條款與方式，以及在岸與離岸運輸模式等資料，以便銀行在參考特定時間點的財務報表之餘，也可根據企業在特定時間內的貿易活動，評估其信用狀況。

金管局副總裁李達志。﹙資料圖片﹚

望助解決中小企抵押品有限而融資難痛點

金管局副總裁李達志表示，銀行透過獲取客戶的過往貿易交易記錄及貿易對手資訊，將有助減省人工查驗工作，加快開戶及交易監察流程，從而提升交易效率，亦有助掌握全球買家和賣家的分布網絡，以便進行更全面的風險評估和作出更明智的信貸決定，簡化並促進信貸批核流程自動化。對中小企而言，即使能提供的抵押品有限，如有可靠的貿易記錄供銀行參考，也能提高獲取貿易融資的機會。

建議6做法為借助CDI的授權機制，便利銀行間安全共享中小企的往來及儲蓄帳戶數據。銀行以數碼途徑獲取中小企在不同銀行的現金流資訊，有助全面了解企業的交易紀錄、發票支付狀況、結算時間表等。

李達志表示，這些即時的跨行帳戶現金流記錄可降低銀行對紙本結單的依賴，加快貸款批核。銀行一併分析中小企的貨物流和資金流，可更全面了解企業的財務狀況，作更精準的多維度風險評估。

當局正探討與東盟單一窗口互聯的優勢，以促進貿易文件的數據共享。圖為去年10月26日的東盟會議。(Reuters)

連接與內地及東盟貿易數據連接

至於加強與中國內地、東盟等地區和主要貿易走廊的互聯(建議14-16), 做法為與內地機關聯手，推進與內地貿易數據生態的連結。同時，商經局亦會與內地推進兩地單一窗口連接，推行「一單兩報」，另外亦會探討與東盟單一窗口互聯的優勢，以促進貿易文件的數據共享。

此外，金管局亦會研究透過商業數據通（CDI）連結主要貿易夥伴，例如ASEAN、RCEP的電子港口系統，引入不同地區的貿易數據。李達志表示，香港與內地與東盟貿易往來頻繁，也希望會較快有所成果。

至於建議推動於貿易交易中應用數碼身份（建議12） ，預計政府數字政策辦公室將於2026年底推出的「數碼企業身份」（CorpID），以提供可信途徑驗證貿易各方的身份，有助降低詐騙風險。配合加密技術，可令貿易文件數碼簽署更趨標準化，有助簡化認證流程。同時，也可支援CDI的企業授權管理，便利中小企通過CDI與銀行分享相關數據，加快融資流程。