特朗普稱不擔心美元貶值　港股全日勁升700點　滙豐揚2.2%

美國總統特朗普表示不擔心美元匯價，拖累美匯指數跌至接近96邊緣。美元貶值利好港股，大市全日勁升699點，並以全日高位27826點收市，成交額為3,615億元。國指升267點，報9512點；科指升145點，報5900點。



【16:27】泡泡瑪特升7%

今日多隻成份股升幅半成，其中泡泡瑪特（9992）升7%，中石油（0857）升5%。

至於「獅王」滙豐（0005）升2.2%，報137.5元，為收市新高。

【11:35】大市升逾600點

目前大市升幅擴大至逾600點，再創自2021年7月以來新高。當中中資電訊股﹑油股及消費股，均成為大市上升動力。

恒生指數最新報27753點，升626點，成交額為1,686.26億元。

目前有7隻成份股升幅超過4%，包括信義玻璃（0868）﹑中國宏橋（1378）﹑中海油（0883）及聯通（0762）。

地產股亦是投資者追捧對象，新地（0016）及恒地（0012）分別升3.4%及2.8%。

金融股方面，滙豐（0005）曾創下138.8元新高，最新報138.4元，升2.9%，友邦（1299）升2.1%。

科技股方面，騰訊（0700）升2.1%，報620元，阿里（9988）升1.7%，報172.8元。