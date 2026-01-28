高盛料今年內地GDP增4.8%　中港股市屬慢牛　外資對AI投資興趣增

高盛首席中國經濟學家閃輝預計，今年中國GDP增幅將為4.8%，較其他大行及市場預期為高，主要由於對於出口表現看法比較樂觀，主要考慮到美國關稅政策去年以來對於中國出口影響有限，主要源於非美地區市場的拓展，而中港稀土反制措施也有效。



對今年中國出口表現樂觀

同時，內地今年經濟也會受到政策支持，今年貨幣及財政政策預計保持寬鬆，前者料會有20個基點政策利率的下調，後者會加大再科技及相關基建、城市更新、教育、醫療及養老等方面的支持。

她指出，內房市場仍未見底，未來幾年料將繼續下行，但對於內地經濟的拖累幅度，則相信也會持續下行。

內房未見底未來幾年繼續下行

美國息口政策方面，預計今年聯儲局會減息兩次，分別在6月及9月進行，共50點子，若果勞動市場表現明顯疲軟，料將有更多減息次數，對於風險投資有利。

高盛首席中國股票策略分析師劉勁津預計，未來12個月的中國股市包括港股的格局將會是「慢牛」，主要為受到盈利增長帶動，MSCI中國及滬深300指數至今年底目標價分別為100及5200點，潛在升幅分別為16%及11%。

料今年南向資金規模擴大至2000億美元

他表示，給予整體股票投資增持評級，特別是新興市場包括中國及印度等。中國股市包括港股中，個人及機構投資者資金流入規模今年料分別達2萬億元人民幣及1萬億元人民幣，當中南向流入港股資金料為2,000億美元，料較去年的1,800億元有所增長。去年中國股市上市公司派息及回購規模達3.6萬億元人民幣，預計今年將增達至4萬億元人民幣。

他分享，外資對於中國股市投資興趣正在回暖，目前配置仍謹慎，但相信增長空間仍存。外資並主要關注人工智能（AI）相關的軟件、硬件及供應鏈方面的板塊。而他今年也看好AI及受政策指出的板塊，包括零售、科技硬件、保險及媒體等。

圖為「AI 」（人工智能）示意圖，鍵盤和機械手。（Reuters）

看好AI及政策支持板塊

匯率市場方面，美元走弱料利好中國股市中的航空及進口板塊，以及香港本地消費股。人民幣方面，閃輝預計，人民幣存在25%的低估，故長期將呈升值趨勢，但升值速度將取決於決策者對於升值對經濟及出口的影響，預計每年升值2至3%會比較合理。