高盛料今年美經濟受惠減稅及工資增長　通脹緩和　年內減息2次

《彭博》報道，高盛發表的報告預測，今年美國經濟將受益於減稅、實際工資增長和財富增加，而通脹將趨於緩和。



料今年6月及9月各減息25基點

根據聯儲局1月11日發布的《2026年美國經濟展望》報告，由於勞動力市場前景更加不確定，聯儲局勢將在6月和9月實施兩次25個基點的減息。

高盛料聯儲局年內減息2次。

報告指﹕「未來幾年，GDP增長的構成將與上一輪周期不同」，又指出﹕「更多將來自生產力增長，該指標已經反彈，並將受益於人工智能的推動，而更少將來自於勞動力供給增長，因為目前的移民數量已大幅下降」。

高盛預期今年美國經濟增長2%。

市場預期美國2026年的經濟增速將達2%，與2025年的預測相同，高盛的預測更為樂觀，預計2026年GDP增速為2.5%（按第四季度/第四季度計算），或按全年計算為2.8%。

失業率存上升風險

高盛預計，核心PCE通脹率到12月將按年上漲2.1%，核心CPI增速放緩至2%；基準預測失業率將穩定在4.5%，但存在失業率出現一段時間增長的風險，因企業正尋求利用人工智能降低勞動力成本。

貿易方面，高盛預計即將到來的中期選舉將使民生成本問題成為主要政治議題，這將促使白宮避免實施任何重大關稅上調措施。

報告指，在減稅和實際工資增長的支撐下，消費支出應會穩步增長。企業投資將在2026年成為GDP增長最強勁的組成部分，受益於寬鬆的金融環境、降低的政策不確定性和稅收優惠。