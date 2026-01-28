泡泡瑪特飆近7%　花旗調查稱Twinkle Twinkle在美擁有率超預期

人氣玩偶Labubu母公司泡泡瑪特（9992）延續近日升勢，今日更一度高見236元，創1個月新高，最新報231.2元，升6.9%，成交額為42.74億元。



花旗發表調查研究報告，在中國、日本、美國、英國及澳洲五地對約1,500名泡泡瑪特消費者進行問卷調查，其中76%的受訪者在過去一年內首次購買泡泡瑪特產品，其中45%更是近三個月或更短時間內的新客戶，只有9%的受訪者表示會從二手平台購買。

87%受訪者稱未來3個月擬再買公司產品

調查指出，總共有87%的受訪者表示未來三個月「有可能」或「非常可能」購買泡泡瑪特產品，新系列產品、限量版及季節性發售是推動下次購買的關鍵因素，同時，送禮及收藏和興趣是受訪者購買泡泡瑪特的主要原因。

調查亦顯示，目前泡泡瑪特最受歡迎五大IP排行順序為Labubu（47%）、星星人（27%）、Skullpanda（25%）、Crybaby（23%）及Molly（22%）。

花旗認為，海外市場對Labubu以外IP的興趣可能被低估，尤其是Twinkle Twinkle在美國的擁有率超出該行預期，故認為數據顯示泡泡瑪特2026年將持續增長。

港股現升643點

大市方面，恒生指數曾高見27821點，最新報27770點，升643點，成交額為2,853億元。