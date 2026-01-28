金價狂潮｜穩定幣發行商也掃貨！　稱未來數月每周購入1至2噸黃金

金價今日升穿5500美元盎司大關，全城熱哄哄，就連穩定幣發行商也打算買金！穩定幣之一的泰達幣發行商Tether的行政總裁Paolo Ardoino 日前接受《彭博》訪問時指出，隨着美國的地緣政治對手可能推出黃金背書的美元替代方案，他預計Tether在黃金市場中的作用將進一步擴大。



Paolo Ardoino稱Tether打算繼續將巨額收益再投資於黃金。他表示公司目前每周購入1 至2噸黃金，並將在「未來幾個月內」維持這一節奏。以黃金每盎司5,500美元計，1噸﹙等於約35,273 盎司）黃金，市值約1.94億美元。

目前Tether已積累近140噸黃金，儲藏於瑞士一座冷戰時期建造的核掩體中。這是全球除央行、ETF 及商業銀行外已知規模最大的黃金儲備。隨着近期黃金及其他金屬價格飆升，Tether的黃金持倉價值已超233億美元。

金價近期多次創新高。（路透社）

Paolo Ardoino向《彭博》透露，Tether 正在評估市場及潛在交易策略，計劃通過主動交易黃金儲備捕捉套利機會。公司近期已招募兩名滙豐資深黃金交易員，主導其在金條市場的擴張。