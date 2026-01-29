美財長否認干預匯市　日圓兌1美元曾挫逾1%　兌港元現處5.1算

美國財長貝森特接受《CNBC》訪問時否認干預匯市以支持日圓匯價，受到有關消息拖累，日圓兌1美元曾跌1.1%至153.9，惟於今日（29日）亞洲交易時段，日圓兌1美元再次收復153水平，最新報152.9。每百日圓兌港元最新報5.10115。



貝森特於訪問中指出，表示，美國一直擁有強美元政策，但強美元政策意味要建立正確的基本面，「如果我們有穩健的政策，資金就會流進來。而且我們正在減少貿易逆差，所以隨著時間推移，自然會導致美元走強」。

2026年1月20日，美國財長貝森特（Scott Bessent）在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇。（Reuters）

他又以「絕對沒有」來否認干預滙市，以強化日圓，不過卻無回應紐約聯儲銀行的「滙率檢查」傳聞，表示﹕「除了說我們有強美元政策外，我們不予置評」。

大摩﹕市場觀察到美日政府曾作「匯率檢查」

大摩報告指，市場觀察到日本當局（通過日本央行）和美國當局（通過紐約聯儲）進行了「匯率檢查」（Rate checks）。這是指官方詢問匯率報價但不實際交易，通常被視為干預的前兆。這導致了「美元負面風險溢價（USD-negative risk premium）」上升。特別是美國當局的參與出乎投資者意料，讓市場開始辯論美國的匯率政策是否正在轉向更積極的干預。這使得投資者不敢過度做多美元。

對於聯儲局主席人選，貝森特指，於周二（27日）與特朗普在回程飛機上，討論了很長時間，但表示不會向特朗普提供建議，目前有4位候選人。