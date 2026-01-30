聯儲局新主席人選揭盅　特朗普提名沃什執掌Fed

美國聯儲局下任主席人選已會有定案。美國特朗普於社交媒體指出，有意提名聯儲局前理事沃什為下任聯儲局主席。



特朗普於社交媒體帖文上指出，認識沃什已久，深信對方能夠成為出色，甚至歷來最佳的聯儲局。他又指出對方從不令人感到失望。

若果沃什的提名獲得參議院通過，便會出任下任聯儲局主席，以制定美國貨幣政策。

2025年5月9日，前聯儲局理事沃什（Kevin Warsh）在史丹福大學胡佛研究所的貨幣政策會議上發表演說。 （Reuters）

誰是沃什？支持短期降息代表人物

沃什（Kevin Warsh）是聯儲局的資深人士，也是華爾街的資深人士。沃什曾於2006年至2011年擔任聯儲局理事，目前為右傾智庫胡佛研究所（Hoover Institution）研究員。

沃什自去年起與其過往的鷹派立場大為不同。因為過去沃什出任聯儲局理事時，一直對通脹情況相當關注，可是自去年起卻多次對特朗普希望降低利率的說法作出響應。

不過聯邦基金利率是由聯邦公開市場委員會（FOMC）的12名委員決定，主席只是其中一名成員。

2022年1月26日，美國華盛頓，圖為聯儲局大樓。（Reuters）

沃什的妻子是化妝品巨頭雅詩蘭黛的直系繼承人，岳父羅奈爾得·蘭黛（Ronald Lauder）與特朗普是沃頓商學院的同學，是共和黨的主要捐贈者，也是收購格陵蘭島的提議者。

沃什與特朗普的圈子有著密切家族聯繫，其岳父億萬富是特朗普的長期捐助者與盟友。在特朗普第一任期內，沃什就曾是聯儲局主席的候選人之一。