紐約期金反彈近3%　惟仍然處5000美元之下　期銀飆11%｜商品期貨

金銀價格經過上周五（30日）史詩式下瀉後，在今日（2日）亞洲交易時段出現反彈，紐約期金及紐約期銀價格分別抽升2.84%及10.93%。



紐約期金每盎司最新報4,880美元，升134.9美元或2.84%，現貨金最新報4,828.38美元，跌65.85美元或1.35%。

中金稱價在5500美元處分水嶺

對於金價在上周五出現大幅下跌，中金研報稱，其實，伴隨黃金的急漲，陡增的波動率和巨大的ETF流入已經給上漲暗暗標下了「價碼」，全球黃金ETF中規模最大的SPDR黃金ETF持有量已回升至2022年俄烏衝突附近水平，且ETF和金價過去兩年相關係數抬升至0.98，爲歷史高點，都表明情緒已經亢奮到一定程度。

至於說聯儲局前理事沃什獲提名出任下任聯儲局主席，中金認為只是扮演了一個風暴所需要的催化劑，不然美股美債和美元爲何沒有這麼大的動盪呢？不過，拋開短期的急漲暴跌，黃金超過5,500美元/盎司的確也是一個重要的分水嶺，它標誌着存量黃金的總價值（38.2萬億美元）已與美債的總存量相當（38.5萬億美元），這是上世紀八十年代以來的首次，意味着佈雷頓森林體系解體後確立的全球以美元爲錨、美元以美債爲基礎的大廈已出現一些鬆動跡象。

銀價上周五(30日)大幅下瀉。（Getty Images）

紐約期銀每盎司最新報87.12美元，升8.58美元或10.93%，現貨銀最新報86美元，升0.8美元或0.94%。

鉑金跌近2%

其他貴金屬方面，鉑金最新報2,154.81美元，跌35.92美元或1.84%；鈀金最新報1,686.44美元，跌26.06美元或1.52%。

工業用金屬方面，紐約期銅每磅最新報585.9美元，跌1.1%。