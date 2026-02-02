金價狂潮｜內地多間大型銀行發風險提示　籲防範價格波動導致損失

《中國基金報》報道，隨着近期金價大幅震盪，工行、農行、中行、建行、交行等多家銀行相繼調整積存金相關業務，並發布風險提示。



工商銀行在周日（1日）發布消息稱，近期國內外貴金屬價格波動劇烈，市場不確定性顯著增強。建議投資者在審慎評估自身風險承受能力的基礎上，保持理性投資心態，避免盲目追漲殺跌，合理控制持倉規模，有效防範市場波動風險。

工行日前亦公告，自2月7日起，在周末以及法定節假日等非上海黃金交易所交易日，該行將對如意金積存業務進行限額管理，限額類型包括全量或單一客戶單日積存/贖回上限、單筆積存或贖回總量上限等，並進行動態設置，提金不受影響。

最近黃金價格暴漲，引發不少人搶購。（網絡圖片）

建設銀行稱，自2月2日上午9時10分起，個人黃金積存業務定期積存起點金額上調至1,500元人民幣。農行建議投資者增強風險防範意識，基於自身財務狀況和風險承受能力理性辦理存金通黃金積存業務。

中國銀行表示，2026年以來，貴金屬市場的不確定性因素較多，價格大幅波動。提示各位客戶做好市場風險防範，基於自身財務狀況和風險承受能力開展貴金屬交易活動，合理控制貴金屬持倉規模，防範貴金屬價格波動帶來的資金損失風險。