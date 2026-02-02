AI支出可持續性遭質疑　三星電子捱沽　韓股曾瀉5%兼暫停交易

由於投資者對利率前景的擔憂以及對人工智慧相關支出可持續性的質疑，科技股帶動的漲勢陷入停滯，韓國股市週一大幅下挫。韓國KOSPI指數一度下跌4%，創下自11月21日以來的最大單日跌幅。自去年初以來領漲全球的晶片巨頭三星電子和SK海力士雙雙下跌超過4%。其後韓股跌幅擴大至5%，並一度暫停交易。



隨著股市下跌，監管機構為抑制市場波動，宣佈股市短暫停牌。韓國綜合200指數期貨盤中跌幅超5%，引發市場運營機構暫停股票交易。韓國交易所於當地時間中午12點31分啟動旨在遏制股市過度波動的「臨時停牌」機制，暫停賣出委託指令五分鐘。

2024年2月5日，韓國首爾，圖為三星電子的旗幟在半空飄揚。（Getty）

受累三星電子及SK海力士股價下挫

該機構表示，目前交易已恢復。受近期上漲後獲利了結行為影響，SK海力士、三星電子等大盤科技股走弱，拖累韓國綜合股價指數在午後交易中下跌5.1%，報4958.3點，該指數即將終結連續四個交易日的上漲走勢。此次是監管機構首次出手緩和市場過度波動，韓國交易所在去年曾三次啟動該「Sidecar」機制。

多重因素導致投資者對熱門股進行獲利了結，其中包括對沃什獲提名為下任美國聯儲局主席的焦慮以及金屬價格的劇烈波動。此外，英偉達行政總裁黃仁勳的言論進一步挫傷了市場信心，他表示擬議中對OpenAI的1,000億美元投資「從未是一項承諾」，這引發了市場對未來人工智慧資本配置規模的新疑慮。

Allspring Global Investments投資組合經理Gary Tan表示：「黃仁勳的言論可能產生了短期情緒影響，特別是對今年以來漲幅強勁的人工智慧相關股。這些言論主要是獲利回吐的催化劑，因為我們看到市場上一些擁擠交易正在解構。」