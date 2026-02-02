北水沽貨原因揭盅？　增值稅震散電訊股　中移動逾6厘息追揸教路

三大中資電訊商，素以穩陣著稱，為眾多股民收息愛股，惟今日（2日）罕見齊齊暴瀉，事關近日內地規定上調電信相關服務的增值稅稅率，由6%升至9%，三大電訊商明言預告，將影響收入及利潤，令今日股價急挫，最傷足跌一成，領跌大市。



不過若事後回顧，其實北水密密沽貨已久。巧合的是，大摩、瑞銀更在幾日前便吹響警笛，下調此類股份的評級及目標價。暴跌市況總是有危有機，究竟是撈底時刻，定跌勢未休？



內地上調電信服務增值稅 中聯通最傷曾瀉一成

日前財政部、國家稅務總局發布了《關於增值稅徵稅具體範圍有關事項的公告》，規定自今年1月1日起，在中國境內，利用固網、移動網、衞星、互聯網，提供手機流量服務、短訊和彩訊服務、互聯網寬頻接入服務的業務活動適用的稅目由增值電訊服務調整為基礎電訊服務，對應增值稅稅率由6%調整為9%。

消息公佈後，中移動（0941）全日收跌2.3%，報78元，成交69.7億元；中電信（0728）跌半成，報5.1元，全日成交近17億元；跌幅最大的中聯通（0762）盤中曾挫一成，收市跌幅收窄至6.3%，報7.5元，全日成交16.8億元。

跌幅最大的中聯通（0762）盤中曾挫一成，收市跌幅收窄至6.3%，報7.5元，全日成交16.8億元。（資料圖片）

港股通中移動上周淨流出逾42億 大摩瑞銀降級劈價

若視乎早先北水動作，其實密密沽貨已有許久。據北水流向表現，1月港股通成交活躍股資金流向表現最差即為中移動，過去一周，公司更是日日捱沽，北水合計流出約42.7億元，亦為活躍股份中流出金額最多。

更不乏有大行已出聲示警，大摩上周報告指，將中資電訊股的行業評級，由「吸引」下調至「中性」，因為宏觀環境與通縮持續壓力影響移動業務，而人工智能尚不足以推動業務收入增長，因此料上升空間有限，利潤增長恐只有低個位數。

瑞銀相繼狠劈目標價，削減幅度介乎19至26%，評級更全線由「買入」降至「中性」。該行指，股價已充分反映增加派息比率承諾，而面對超大規模雲端服務供應商的市場競爭，以及傳統電訊業務受壓，電訊股缺乏估值重估催化劑。據其報告，中移動的目標價由100元降至81元；中電信由7.2元降至5.5元；中聯通則由11元降至8.1元。

瑞銀早先狠劈三大中資電訊股目標價，削減幅度介乎19至26%，評級更全線由「買入」降至「中性」。（資料圖片）

大行齊料對中移動影響最小 中聯通盈利恐受18%影響

而官方公佈稅率調整政策後，兩間大行亦跟進分析，大摩指出稅率調整主要需考慮受影響的收入比例，以及淨利潤率兩大因素。據該行測算，中移動的利潤率較高，因此料影響7.8%；而中電信和中聯通的每股盈利，受影響的幅度就分別為14.1%及15.2%。此外。其預計三大電訊商有可能出現每股派息下降。

瑞銀測算稱，增值稅調整將使電訊營運商的服務收入受到約1.5至2%的影響。在假設25%企業所得稅率，且不考慮其他成本或稅收抵扣措施的情況下，中移動、中電信及聯通，按2025年純利預測估算影響，淨利潤將分別受到約9%、17.9%及18.2%的影響。

增值稅稅率對三大電訊商實際利潤及股息衝擊，有待觀察，目前中移動、中電信及聯通的股息率分別為6.53%、5.54%及5.92%。

李慧芬預計股價未必「一沉百踩」，但回升至早先的高位，也較為困難。（資料圖片）

李慧芬：股價未必「一沉百踩」 撈底首選中移動

華贏東方證券研究部董事李慧芬分析指，今次三大電訊股暴瀉，主要還是受政策的消息衝擊，只是確乎會對企業盈利產生壓力，因此其認為股價未必會「一沉百踩」，但回升至早先的高位，料也較為困難，需視乎外圍整體走向，例如大市能否升穿三萬點，帶掣水漲船高。

她表示，儘管今次聯通跌幅最大，回調幅度看似最吸引，但若抗跌能力，還是建議選擇中移動吸納。據其估算，中移動今次回調可落至70元左右，此後回升可至約75元，兼之以有息可收，仍然可以吸納。

至於手中有貨的投資者，她則建議大跌市況下仍按兵不動，在股價有所回彈後，可以適量減持，「但唔使沽嗮」，而套現的資金，可考慮轉至其他板塊，例如較進取的投資者可選擇內房或芯片股；較保守的投資者則可以選擇換馬至內銀。