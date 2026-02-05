AI算力重塑基建　匯聚科技︰業務從數據「血管」延至醫療科技

全球AI投資熱潮崛起，帶動整個供應鏈。在此趨勢下，紮根製造業多年的匯聚科技﹙1729﹚也借此轉型，從傳統通信領域切入AI數據中心，專注於通信與數據中心光纖連接技術。



該公司行政總裁兼執行董事柯天然表示，近兩三年最大的突破正是來自AI數據中心，帶動訂單需求，而公司角色猶如AI基建的「血管」與「神經」，生意隨著算力需求水漲船高。從舊經濟轉往新經濟，匯聚科技也將戰略延伸至醫療科技新業務領域。



由「通訊」走向「算力」

AI投資熱潮下，不少企業受惠，截至去年上半年，匯聚科技AI相關收入佔比逾70%，其中數據中心佔比19%，伺服器佔比達52.8%。而該公司日前已預報去年純利增長60%至70%，主要受惠電線組件分部內數據中心及服務器分部的銷售訂單增加帶動收入增加。

匯聚科技的核心產品是光纖連接組件。柯天然比喻，在龐大的AI數據中心裡，各類芯片如同「器官」，而公司的產品則是連接這些器官的「血管」與「神經系統」。「以前我們的產品多用於通訊領域，但近兩三年，最大的突破來自AI數據中心（AI Data Center）的需求。」

柯天指出驅動轉型的關鍵是算力革命，關鍵轉折點在於NVIDIA在芯片突破推動了超大規模（Hyperscale）AI數據中心的發展，使數據中心從以存儲為主轉向以計算為主。他透露，公司約七成產品，包括伺服器與光纖組件，均已服務於此領域。

應對成本波動與供應鏈重構

在業務擴張的同時，製造業亦無可避免地面對原材料成本上漲的壓力。今年銅價曾升至每噸14,500美元以上，超過16年來最大升幅。對此，柯天然則表示公司通過價格鎖定機制管理風險。「我哋部分產品會按上個月嘅平均銅價來計算本月貨款。」這種做法提供確定的成本預期，穩定雙方合作。

同時，地緣政治正推動全球供應鏈重組。為此，公司通過併購積極佈局全球製造網絡。柯天然特別提到公司在2024年收購德國公司Leonie，並指出「這項收購立即為我們帶來了全球超過10個據點的製造能力，包括歐洲、墨西哥和中國的工廠。」這不僅強化了公司的全球交付能力（Global Footprint），也有助於將業務拓展至工業、醫療等新領域，實現品牌出海。

「硬科技」進軍醫療賽道

在穩固AI基建主線的同時，匯聚科技正將其於AI硬體與數據連接的技術優勢，延伸至預防與預測性醫療科技新賽道。公司透過開發整合於日常場景(如紡織品、汽車內飾)的醫療級感測器，持續監測使用者生理數據。匯聚科技有限公司執行董事洪維澧指出，其核心目標是藉由這類硬體設備，於人口老化趨勢下，推動健康管理向「前置化」與「精準化」轉型，並透過早期監測與風險預警，降低嚴重疾病發生率，從而減輕公共醫療系統的長期壓力。

洪維澧續指，這與消費級穿戴設備的根本區別在於獲得FDA等國際醫療認證，並與專業醫療系統深度融合。為此，公司正與香港中文大學醫學院等機構合作進行臨床實驗。他認為，香港憑藉其國際認可的醫療體系，結合大灣區的供應鏈與商品化能力，是推動醫療硬科技創新的理想樞紐，此舉也與北部都會區的發展方向契合。

柯天然解釋，從AI數據中心到醫療科技，底層邏輯一致，均依賴於可靠的硬體來獲取與處理數據。「AI與數據中心業務仍是未來幾年的核心成長引擎，醫療科技則是重要的戰略佈局。」他表示，公司將利用自身的硬體製造與整合能力，助力全球醫療科技公司實現產品化與商業化。