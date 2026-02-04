摩通私銀︰中資股高位回調5%至8%宜入市　恒指有望回吐見25000點

針對2026年亞洲股市表現，摩根大通私人銀行股票策略部亞洲主管馮兆邦表示，對中國市場的整體態度審慎樂觀，不過中資股需要待回調時擇時機、擇個股買入。



其預計恒指有機會回吐至25000至26000點區間，因此投資者可在港股從近期的高位回調5%至8%的水平，才開始加倉。



長期看好中國科技股 惟短期難見資金大手筆加倉

談及中國科技股，近日因受到增值稅上調傳聞，集體走弱。馮兆邦指出，對中國科技股長線看好，但需要有所揀選，例如從去年第四季開始，市場已經對資本開支、AI貨幣化等問題產生顧慮。不過中資科技股較海外科技股有所折讓，這已經反映了政策層面存在的風險。

他特別提及，目前大部分資金已經重倉中國科技股，因此可供加倉的水位不深，反而是銀行、保險等股份會更受青睞，另外石油股亦獲追捧。

不過他也解釋稱，儘管市場熱捧，但其對銀行股的看法相對審慎。油股方面，他則認為部分股份的炒上，其實並不貼合油價走勢，且股息率亦確乎走低，但他也認為這種下探有限，不排除公司增加派息的可能，可作為對沖人民幣的有效工具。

摩通私銀指出，目前大部分資金已經重倉中國科技股，故而轉尋其他主題。（資料圖片）

看好印度股市

對於亞洲其他市場，馮兆邦表示，尤其看好印度股市，印度股市今年可望跑贏兼有雙位數回報，且目前估值較平。日本市場就為長期結構性看好，但時下估值偏貴；東盟國家則相對中性，上漲的空間有限。