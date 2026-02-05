物業交易支付安排｜「置易付」拓展至二手樓買賣　2月28日起生效

香港金融管理局（金管局）及香港銀行公會（銀行公會）今日（2月5日）聯同香港律師會（律師會）及地產代理監管局公布，「置易付」物業交易支付安排將由2026年2月28 日起，擴展至香港的二手住宅物業買賣。這項安排亦得到消費者委員會（消委會）的支持。

無需經律師行 賣方最快即日收錢

在「置易付」安排下，買方的按揭貸款款項會透過銀行之間的電子支付系統轉帳至賣方銀行，賣方最快可於成交當日收到出售物業的收益。相較於傳統支付方式，款項須經雙方律師的銀行戶口以支票進行交收，「置易付」是更快更安全的選擇。如有意採用「置易付」，買賣雙方可通知其地產代理在臨時買賣合約加入相關條款。

金管局總裁余偉文表示：「金管局一直致力推動物業交易電子支付，以提升效率和安全性。隨着『置易付』在轉按市場被廣泛應用，其適用範圍將擴展至二手住宅物業買賣。我們鼓勵市民積極使用新安排，並衷心感謝律師會、地產代理監管局、消委會，以及其他持份者就『置易付』給予的寶貴意見和協助，進一步完善措施，為買賣雙方提供更安全、更快捷的支付選項。」

「置易付」拓展至二手樓買賣，2月28日起生效。(資料圖片)

銀公︰目前正為各前線單位提供培訓

銀行公會主席、中國銀行（香港）副董事長兼總裁孫煜表示：「銀行公會自2023年起開展研究工作，將『置易付』的適用範圍擴展至二手住宅物業買賣交易。經過深入研究、廣泛諮詢並綜合業界及相關持份者的意見後，形成今天出台的方案。銀行業界在『置易付』的操作系統、流程及内部指引等方面已全面就緒，目前正為各前線單位提供培訓，確保各項配置同步到位。『置易付』將會為物業交易買賣雙方帶來穩妥的電子支付方案，推動按揭貸款業務流程數碼化。」

律師會會長湯文龍表示：「『置易付』並非一項全新概念，現時在轉按交易都可以選用，運作順利。隨着電子支付在香港愈趨普及，香港律師會認為，這項安排擴展至二手住宅物業買賣，是順應時代發展及科技進步的自然趨勢，香港律師會表示支持。不同支付方式適合不同交易，每宗物業交易的情況均有所不同，律師在交易中為客戶把關，提供法律意見，協助妥善管理風險。」

地產代理監管局行政總裁梁松泰表示：「地產代理監管局十分支持銀行業界將物業交易支付安排『置易付』擴展至香港二手住宅物業買賣。在過去一年多，我們積極與金管局及銀行公會就『置易付』的細節進行溝通，並充當他們與地產代理業界之間的溝通橋樑。地產代理監管局期望地產代理在處理二手住宅物業買賣時，積極向客戶介紹『置易付』，好讓客戶知道『置易付』可為他們帶來的好處，並作出合適的支付方法選擇。」

銀行公會已發布小冊子，介紹「置易付」二手住宅物業買賣交易下的支付安排。市民亦可向按揭銀行、地產代理和律師查詢有關詳情。

PAPT源於有律師行文員，涉不誠實挪用客戶買樓款項。﹙資料圖片﹚

PAPT源於有律師行文員 涉不誠實挪用客戶買樓款項

物業交易支付安排﹙PAPT﹚源於有律師行文員被揭發，涉不誠實挪用客戶款項，致多名物業買金款項遭凍結，金管局為堵塞漏洞而開始實施，

2020年底，黃馮律師行因涉違《律師帳目規則》及有前文員涉不誠實挪用客戶款項，香港律師會根據《法律執業者條例》第26A條賦予的權力介入接管。黃馮律師行業務即時結束，所有戶口及客戶資金被凍結。由於該律師行於按揭市場有一定佔有率，事件令多名物業買家的款項遭凍結，因而無法完成買賣程序。

有見及此，當局於2022年推出物業交易支付安排﹙PAPT﹚，當時主要針對轉按，即新造按揭銀行進行轉按交易時，可將按揭款項透過銀行間的即時支付系統，直接支付予原有按揭銀行，而無須再將款項預支予託管律師，以加強對按揭客戶的保障。