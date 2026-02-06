證券日報評論︰協同發力　築牢資本市場長期投資根基｜A股

內地官方媒體《證券日報》發表評論文章，指出市場各方需錨定建設金融強國的目標，同向而行、協同發力，打造讓長期資金「願意來、留得住、發展好」的市場生態。



文章指出，首先資本市場要優化適配長期投資的制度供給，暢通長期資金入市渠道，穩定市場預期。其次，上市公司要夯實內在投資價值，中介機構要勤勉盡責，為市場提供優質資產供給。再次，機構投資者要以理性與耐心穿越市場周期，成為支撐價值成長的穩定力量。最後，媒體要恪守專業與客觀原則，發揮訊息橋樑與輿論監督作用，為長期投資營造理性、清朗的輿論環境。

監管部門應聚焦長期資金核心訴求，持續優化適配製度設計，推動「長錢」真正實現「長投」。一方面，持續拓寬各類養老金、保險資金等入市渠道，優化完善以長期業績為導向的考核激勵體系，引導長期資金着眼未來、佈局價值；另一方面，夯實市場監管基礎，強化訊息披露與法治約束，堅決遏制市場亂象，營造公開透明的投資環境，使長期資金能夠安心配置、穩定運作；同時，完善股東回報機制，優化回購、分紅等制度，增強資本回報的可預期性與持續性，築牢長期資金信任根基。