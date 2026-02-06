中金料人行今年加大寬鬆力度　減息降準兩次以上

中金公司發表報告，預計2026年全年貨幣市場流動性或繼續維持充裕。在穩滙率、穩通脹目標下，預計第二季人民銀行可能會加大寬鬆力度，短端利率可能先而下行，帶動曲線走陡；年內人行可能會出現兩次及以上的降準減息操作，並將進一步健全貨幣政策利率調控機制，提升利率傳導有效性。



料以寬鬆貨幣政策緩解人民幣升值壓力

中金表示，當前人民幣滙率轉向升值通道，一定程度上需要人行貨幣政策進一步放鬆來緩解人民幣升值壓力，或帶動貨幣市場利率進一步下行。從經驗上來看，人行通常會以美元/人民幣即期的7.3至7.4作為維穩區間上限，以6.7和7作為人民幣升值通道下的維穩關鍵點位。

中金預期人民銀行以寬鬆貨幣政策，緩解人民幣升值壓力。（網上圖片）

報告稱，全年來看，預計人行整體降息力度或強於2025年，假設美國聯儲局年內降息2次50點子，同時外需不確定性挑戰有所加大，人行或會同步下調20點子至30點子，7天逆回購利率或降至1.1厘至1.2厘附近，隔夜逆回購利率或降至1厘至1.2厘附近。

報告又預計，年內人行或會繼續推進貨幣政策框架體系的完善，包括強化利率走廊建設、加強政策利率對DR利率的引導，以及與存款利率等的連接，實現政策利率與市場利率的統一聯動性；將流動性調控進一步覆蓋到更多的非銀金融機構，建立在特定情景下向非銀機構提供流動性的機制性安排等。