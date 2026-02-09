泡泡瑪特曾飆8.6%　年內累升近4成　創辦人稱去年售出1億隻LABUBU

泡泡瑪特 （9992） 創始人王寧在公司年會上，披露了過去一年的年度核心數據。報道指，數據顯示2025年泡泡瑪特全球員工夥伴逾1萬人，全球注冊會員逾1億人。LABUBU全年銷量逾1億隻，全品類全IP產品銷量逾4億隻。



目前泡泡瑪特業務已覆蓋逾100國家和地區，全球門店逾700家，擁有6大供應鏈基地，並賦能逾20萬個就業崗位。

出生在香港的藝術家龍家昇（Kasing Lung）於2015年創造了系列故事The Monsters，2019年他與泡泡瑪特簽約合作，推出The Monsters盲盒公仔。其中長相古靈精怪的Labubu大受歡迎。（Instagram/ kasinglung）

泡泡瑪特（9992）今早高開1.9%，報247.8元， 其後泡泡瑪特升幅擴大至8.6%，股價高見264.2元，創1個月新高，累積升幅接近4成。最新報258.6元，升6.3%，成交額為45.46億元。

大摩予泡泡瑪特目標價325元

大行亦看好泡泡瑪特。摩根士丹利發表研報指，泡泡瑪特旗下新IP產品Twinkle Twinkle和Skullpanda的強大受歡迎程度，將持續推動其IP產品運轉。

大摩認為泡泡瑪特今年在產品設計方面將迎來更多驚喜，而集團旗下IP產品Labubu與Moynat的合作、據報Labubu電影將由索尼影業製作，加上LVMH中國區CEO加入公司董事會，顯示泡泡瑪特的文化影響力日益受到頂尖行業領導者的認可，並相信公司已為其即將推出的新產品爭取到更有效的行銷資源，這對提升其IP受歡迎程度至關重要。

大摩予泡泡瑪特目標價325元，評級「增持」，認為隨著中國及海外市場銷售動能持續，加上產品線擴展良好和以IP為中心的新舉措，可能會迎來估值重估。