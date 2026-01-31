施紀賢訪華自爆家中有Labubu　泡泡瑪特公布選址倫敦作歐洲總部

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）訪華4天，期間與多位企業家會面，包括泡泡瑪特（Pop Mart）創辦人王寧，泡泡瑪特並宣布將倫敦作為歐洲總部所在地，又會在英國開設7間新店。



據內地傳媒21財經報道，在1月30日舉辦的中英商務論壇上，泡泡瑪特創辦人、行政總裁王寧受邀與施紀賢會面，王寧談到將倫敦作為歐洲總部所在地。

路透社報道，泡泡瑪特也會在英國開設7間分店，包括伯明翰（Birmingham）、卡迪夫（Cardiff）等地，以及一間位於倫敦牛津街的全新旗艦店。該公司還計劃在歐洲開設20間分店。

2025年9月11日，中國北京，圖為展覽行銷活動中一個擺放有labubu的展台。（Getty）

施紀賢自爆家中有Labubu

施紀賢周五在上海接受採訪時，被問到是否知道泡泡瑪特旗下熱門Labubu玩偶，施紀賢表示，「當然知道。事實上，我自己也有一個小的Labubu玩偶。」他亦笑言玩偶在孩子手中不會撐太久。

2026年1月31日，英國首相施紀賢（Keir Starmer，右）與商業及貿易大臣靳秉德（Peter Kyle，左）訪問中國期間在上海外灘散步。（Reuters）

施紀賢辦公室周五發表聲明稱，此次訪問促成價值22億英鎊（約235億港元）的出口協議，以及未來五年價值23億英鎊（約246億港元）的市場准入，同時吸引數億英鎊投資。