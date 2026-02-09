彭博料農曆年期間內地臨3萬億人幣缺口　人行或提早「派利是」

《彭博》報道，隨著農曆新年假期臨近，內地銀行間市場的目光聚焦於規模超3萬億元人民幣的流動性缺口上。鑒於人民銀行已開啟跨節資金投放模式，市場普遍預期央行本周將加碼資金投放，為金融體系送上「春節紅包」，以確保節前資金面平穩運行。



彭博匯總數據顯示，春節假期前將有4,055億元（人民幣‧下同）的7天期逆回購和5,000億元買斷式逆回購到期；2月上半月還將面臨近1.4萬億元的地方債和國債繳款壓力。此外，華西證券預計，2月份的農曆新年期間取現需求料在9,000億元左右。與此同時，結匯對銀行超額存款準備金的消耗也可能在邊際上加大銀行間市場的流動性壓力。

已於上周提前進行逆回購

面對龐大的季節性資金缺口，人行如往年一樣已提前展開行動，擴大投放長短期資金。今年1月央行已將公開市場國債買入規模翻番，疊加中期借貸便利和買斷式逆回購，共計向金融市場注入1.1萬億元中長期資金。上周央行亦提前開啟14天逆回購操作，累計投放跨節資金6,000億元，並通過例行3個月買斷式逆回購淨投放1,000億元。

澳新銀行資深中國策略師邢兆鵬表示﹕「央行為滿足春節流動性需求，長短期資金都會投放，特別是14天逆回購會放量。」他又指出﹕「這些工具基本能夠保障春節前後資金面平穩，短期內降準刺激的必要性不高。」

中國北京商業區・中國經濟：People walk on an overpass past the headquarters of Dalian Wanda Group, in Beijing's Central Business District (CBD), China August 8, 2023. REUTERS/Tingshu Wang

農曆新年期共9日

具體而言，在2月15日開始9天春節連假之前，地方債密集發行是流動性面臨的主要考驗之一。彭博數據顯示，本月僅前兩周的地方債繳款規模已突破9,500億元，較上月全月成長近18%，並刷新自去年7月以來的單月高位。

此外，與往年不同的是，今年受美元疲軟、資金流入等因素影響，人民幣走出穩步升值趨勢，出口商結匯隨之大幅增加，可能會消耗銀行超額存款準備金，對銀行間流動性形成收緊壓力。過去三個月，人民幣升值2.6%，漲幅遠超過去兩年春節前的漲幅。

不過，「今年最不用擔心的點就是央行對流動性的呵護態度。」華創證券的報告代表了不少市場人士的觀點。

在不依賴降準降息的傾向下，人行通過其他貨幣政策工具維持流動性合理充裕的態度一以貫之。今年1月，1年期MLF最低中標利率據悉已降至1.5%的歷史低位，有助於降低銀行融資成本，維持寬鬆的金融環境助力經濟。人行在去年僅降準降息各一次，全年經濟成長持平前一年的5%。

人民幣・中國經濟：圖為2009年3月31日，位於山西省長治市的中國銀行分行內，一名職員在點算人民幣紙鈔。（Reuters）

邢兆鵬預計，春節前包括7天和14天在內的短期逆回購可能淨投放2萬億元，6個月買斷式逆回購料淨投放1,000億元，此外國債買賣操作料在500億元左右。興業證券預計人行會向市場投放最多高達3.5萬億元流動性。

「預計央行基於常規流動性工具投放，疊加維持一定規模的買債可以實現流動性缺口對沖。」中信證券首席經濟學家明明表示，央行1月長期資金投放已釋放較為充足的寬鬆信號，預計2月這一邏輯將會延續，市場流動性可能維持穩定。