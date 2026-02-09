美股｜道指收市漲20點再破頂　納指漲0.9%　甲骨文飆逾9%

市場觀望美國本周公布的就業數據，道指周一（2月9日）先跌後回穩，最多曾跌278點，至收市反升20點，連續第二個交易日創下收市新高。納指日內最多曾漲1.23%，至收市仍升0.90%。



圖為2025年9月3日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。（Reuters）

本港時間2月10日

【05:20】微軟升3.13% Nvidia漲2.50%

道指收市報50,135.87點，升20.20點或0.04%；納指收報23,238.67點，升207.46點或1.59%；標普500指數收報6,964.82點，漲32.52點或0.47%。

重磅科技股方面，微軟升3.13%，為升幅最大道指成份股；Nvidia漲2.50%、Tesla升1.51%。Amazon則跌0.76%、蘋果公司（Apple）挫1.17%。另外，甲骨文（Oracle）升9.64%。

【05:05】中概股指數收漲0.12%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市漲0.12%。其中，阿里巴巴ADR漲0.26%。

圖為2024年3月28日，2022年5月鏡頭拍到英偉達（Nvidia，又譯輝達，股票編號NVDA）在美國加州聖克拉拉（Santa Clara）公司總部的公司標誌。（Courtesy NVIDIA/Handout via REUTERS）

【04:41】美元指數下跌 現貨金價漲逾2%

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於96.81，跌0.84%。其中，美元兌日圓最新報155.79，跌0.90%。

金價上升。現貨黃金每盎司最新報5,079.13美元，漲117.98美元或2.38%。

【04:40】油價升逾1% Bitcoin現報7萬美元

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報64.36美元，升0.81美元或1.27％。倫敦布蘭特期油收報69.04元，漲0.99美元或1.45%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報70,794.14美元、24小時內約跌0.3%；。

【04:30】恒指夜期收報27,221點 高水194點

恒指夜市期指收報27,221點，升168點，較恒指收市27,027點，高水194點，成交15,904張。

Bitcoin／比特幣／加密貨幣：圖為2024年3月9日，在法國巴黎拍攝的插圖中展示了加密貨幣比特幣（Bitcoin）。（Reuters）

本港時間2月9日

【22:53】蘋果跌逾1%

道指最新報49,867點，跌248點或0.50%；納指最新報23,040點，升9點或0.04%；標普500指數現報6,924點，跌8點或0.12%。

重磅科技股方面，Nvidia早段曾漲逾4%，現升3.82%，暫為升幅最大道指成份股；微軟亦漲1.38%。Amazon則挫2.38%、蘋果公司（Apple）跌1.43%。

【22:48】油價升逾0.9% Bitcoin現報6.9萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶64.19美元，升0.64元或1.01%；倫敦布蘭特期油每桶報68.66元，升0.61美元或0.90%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報69,176.12美元、24小時內跌近3%。