美股道指首次突破50000點　特朗普豪言2029年將升至10萬點

美股道指2月6日盤中首次突破50000點。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，專家曾指假如道指在他總統任內能夠去到50000點，代表他做得很好。特朗普自豪地表示自己提前「達標」，更揚言在2029年卸任前，道指能夠升到100000點。



美股道指2月6日上升1206.95點，升幅達2.47%，收報50115.67點。這是道瓊斯指數有史以來首次突破50000點大關。

特朗普發文指道指比原計劃提前了3年升到50000點：

2025年2月6日，美股道指首次升穿50000點之際，美國總統特朗普（Donald Trump）表示，道指提前了3年升到50000點。（Truthsocial@realDoanldTrump）

一直喜歡將美股升市歸功於個人政績的特朗普在網上發文表示：「「專家」們說，如果我任期結束時道瓊斯指數能達到50,000 點，我就做得很好，但我今天就達到了50,000點，比原計劃提前了三年。記住這一點，因為民主黨人會在中期選舉中搞垮經濟！」

特朗普預測道指將在2029年升到100000點：

自信滿滿的特朗普之後更豪言：「股市創紀錄，國家安全也得到保障，這一切都得益於我們偉大的關稅政策。我預測，到我任期結束時，道指數將達到10萬點。記住，特朗普說的每一件事都是對的！ 希望美國最高法院有在關注。」