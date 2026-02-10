資本集團：投資中國可留意三類主題　撐美元領導地位難被取代

資本集團發佈2026年展望，公司觀點認為，今年市場有可能會出現回調，因目前包括發達及新興市場，股市估值均處高位。但這並不表示投資者應當撤離市場，從歷史經驗看，長期持有所捕捉到的漲幅，通常超過回調時期的損失，料企業盈利有望續升。



此外，資本集團強調，儘管美元近來勢頭走弱，但認為其他貨幣取代美元領導地位的說法，還為時過早。



料AI泡沫出現時間非當下 態度仍樂觀

資本集團表示，AI所帶來的對於經濟整體發展的效益，仍是重要的主題。談及對於AI泡沫論的看法，資本集團股票投資總監Andy Budden表示，對AI的態度仍然相當樂觀，惟可能短期之內最先衝擊就業，但長遠推動經濟發展後，可能促成更具生產力的就業市場。

且技術發展總是兩步走，第一步先建立基礎設施，例如搭建鐵路，第二步才是使用技術提升生產力。從歷史經驗看，第一步的結束往往伴隨泡沫或崩盤，令人擔憂，今次情況看，雖然不排除這種可能，但預計出現的時間不是現在。

Andy Budden認為，雖然許多科企目前估值看似很高，但若將未來增長納入考慮，其實並沒有那麼誇張，只要增長能力可以維持，問題便會迎刃而解。至於其他大規模採購的公司，大多現金流充裕，目前看來有能力買單。

資本集團指出，對AI的態度仍然相當樂觀，惟可能短期之內最先衝擊就業，但長遠推動經濟發展後，可能促成更具生產力的就業市場。（資料圖片）

投資中國揀股不揀市 可關注三類機會

問及中國市場的投資機會，資本集團股票投資總監李樂鳴直言，仍舊是揀股不揀市，需要揀選出專注於盈利增長，以及受惠於政策利好的股份。

他指出，儘管去年在一些平台公司的競爭中，看到一些為了爭搶市場佔有率而引發的激烈競爭，但這些消費和電商平台中，亦不乏已經通過AI採用，並初步產生變現效應的，護城河穩固的公司。

因此他指出，中國的科技或消費平台，仍然有存在機會；另一方面，醫療保健板塊亦值得關注，去年許多中國的醫藥保健公司，股價漲幅非常強勁，主要來自於估值的驅動，今年可關注這些公司是否能實現交付，並維持表現。

此外，他亦看好線上旅遊平台，因目前可見，市場的消費偏好逐漸轉向以體驗為主，且相信諸多跨行業的公司，都有機會受惠於這種長期消費模式的轉變。

資本集團撐美元領導地位難被取代。（資料圖片）

美元失龍頭地位？ 為時尚早

至於市場近期對美元的信心下降，從而更多分散配置於非美元資產，資本集團固定收益投資總監Manusha Samaraweera表示， 其他貨幣取代美元的地位之說，還為時尚早，美國不會失去其儲備貨幣的地位。

儘管從風險角度考慮，投資人需要關注，其一像是財政魯莽，例如美國債務持續增加，會逐步削弱市場對美國政府長期還債能力的信心，進而導致資金從美元撤離、流向其他資產。其二，是美國機構失去信譽的風險；例如若美聯儲失去獨立性，也可能讓市場對美元失去信心。

其三便是出現可替代的貨幣類別，不過從目前的情況看來，投資人不相信歐元能取代美元，人民幣或許未來可以實現，但目前下定論還太早，甚至市場也有考慮加密貨幣，但仍是擔憂其風險，故而雖然三重風險疊加，目前美元地位仍堅挺。

而談及近期黃金暴漲，是否市場將黃金視為可以替代美元的避險資產，Manusha Samaraweera指出，黃金的波動性過大。美元可作為儲備資產，因為其背後有穩定的資產支撐，即美債；所以當股市面臨拋售時，美債通常表現良好，這是黃金所不具備的。