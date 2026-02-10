滙豐研究稱馬年聚焦五大投資主題　予長建等3港股買入評級

尚有一星期便是丙午馬年的大年初一，相信投資者正為明年投資進行部署。滙豐研究發表報告，指出在新一年市場將聚焦五大主題，包括太陽能及氫能、十五五規劃、電網及綠色燃料，又指出防守性行業仍具價值，核能亦值得關注。



該行提到，人工智能基礎設施向太空擴展，正帶動太陽能電池的新需求，相信太陽能供應鏈中的特定設備製造商及作為火箭燃料的氫能生產商將可受惠於這個趨勢。

同時，SpaceX首次公開募股和中國政策動向將是值得關注的催化劑。 報告指，內地持續反內捲，雖然需求存在不確定性，但可再生能源設備的產能過剩仍將透過供應整合持續調整。對於石化產業，該行預期今年將出現更協調的減產行動。

料對特高壓電網投資將加快

該行又預期十五五年規劃中對特高壓（UHV）電網的投資將會快加。同時指出核能作為一種替代燃料，在政策支持下成為關鍵選項，同時其他新興燃料如綠色氫能、甲醇與氨氣亦展現增長動能。

該行認為，在市場波動中，防守性資產的價值表現通常將優於大市，因此專注於質量和股息增長，並以此標準篩選股票。

對內地電用公用企業持謹慎態度

該行對中國電力公用企業持更謹慎態度，因為疲弱的電力需求和供應令電價持續下跌，隨著價格下限取消，火電與可再生能源企業將面臨定價或利用率的雙重挑戰。

滙豐研究將中集安瑞科（3899）目標價由11.6元上調至12.5元，予「買入」評級。另分別予協鑫科技（3800）、平高電氣（上海﹕600312）、長江基建（1038）等均予「買入」評級，目標價分別為1.8元、28.3元人民幣及70元。