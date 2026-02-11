派拉蒙續尋求收購華納兄弟探索　願代付予Netflix分手費｜美股

派拉蒙（Paramount Skydance）仍未放棄爭奪華納兄弟探索（Warner Bros Discovery，WBD），提出加碼收購要約，承諾若交易未能在今年內完成，將按季向股東額外支付現金，並同意承擔華納兄弟若退出與Netflix協議時需支付的28億美元（約218.4億元）「分手費」。



華納兄弟表示，董事會將審議派拉蒙修訂後的收購要約，但維持支持Netflix交易的建議不變。

2025年12月5日，圖為美國派拉蒙影業（Paramount）與華納兄弟探索（Warner Brothers Discovery）的標誌。（Reuters）

派拉蒙未有提高每股30美元的整體收購報價，但提議自2027年初起至與華納兄弟交易完成為止，每季向華納兄弟股東支付每股0.25美元的「計時費」(ticking fee)，合計約6.5億美元現金。另外，若華納兄弟與Netflix的交易告吹，派拉蒙願意承擔華納兄弟需向Netflix支付的28億美元協議終止費。

這些附加條件突顯派拉蒙在這場與Netflix爭奪華納兄弟所做的最新努力。分析認為，此舉反映派拉蒙有信心認為Netflix的交易可能無法通過監管審查，而自身獲批的難度較低；然而，這份加碼的收購方案很難讓華納兄弟從Netflix轉向派拉蒙。除非提高報價，否則派拉蒙若要搶走華納兄弟，最好的機會就是靠監管機構從外部阻擋Netflix。