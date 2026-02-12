阿里據報再加碼投資即時零售　鼓勵團隊大膽不怕虧損負擔

有內媒指，阿里巴巴 （9988） 核心管理層2026年初在一次內部會議上鼓勵團隊要繼續大膽做閃購，三年內不要有虧損的負擔，淘寶閃購在今年內投入力度會超過前一年，其重點是即時零售。



報道指，阿里明確淘寶閃購幾個重點，包括餐飲外賣業務，要有節制、更有目的，重點是做30元（人民幣，下同）以上的高客單價訂單，以及多維度提升配送的精細運營。

2025年8月24日晚，淘寶閃購城市騎士身着新制服亮相杭州湖濱西子廊橋。（CFP）

其次即時零售需要逐個細分的品類重點開發，優先做速度要求超過傳統電商能力、年銷售額100億元（人民幣‧下同）以上的生意，比如醫藥、酒飲、生鮮等。2026年即時零售的第一優先級是開倉。

續發展到店業務

此外，到店業務目前規模尚小，阿里管理層的態度是2026年繼續要做，探索同城、旅遊等各種場景對到店業務的帶動。

報道指，在淘寶購物、淘寶閃購買奶茶點餐，平台處理的是高度確定的指令，阿里雲早已駕輕就熟。但在千問下單，多少都需要通過自然語言推理任務，消耗的是GPU資源，每一單的算力成本可能是傳統電商下單的幾十倍。

餓了麼App已更名為淘寶閃購。

計劃對騎手投放20億元

缺處理器也缺騎手，爲了爭奪運力，淘寶閃購宣佈春節期間在騎手身上要投入20億元。

報道又表示，阿里各部門被訂單推着走，在慌亂地加班中解決問題、完善系統，千問App的DAU （日活躍用戶數）在 2 月 7 日從1,000萬衝高到了約7,500萬，據了解，春節期間，千問可能還會上線買電影票、充話費等功能。