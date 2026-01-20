MiniMax閆俊杰出席總理座談會　繼梁文鋒再有大模型企業代表參會

周一（19日）下午，中共中央政治局常委、國務院總理李強主持召開專家、企業家和教科文衛體等領域代表座談會，聽取對《政府工作報告》和《「十五五」規劃綱要（草案）》兩個徵求意見稿的意見建議。MiniMax稀宇科技創始人、CEO閆俊杰出席座談會並發言，成為繼DeepSeek創始人梁文鋒後，第二位參會的AI大模型企業代表。



公開資料顯示，閆俊杰1989年生，河南人，MiniMax稀宇科技創始人和CEO。其2015年7月獲得中科院博士學位，在頂級會議和期刊上發表學術論文約200篇。

而MiniMax成立於2022年，2026年1月9日在香港上市，目前總市值1186億港元，迄今已有超過200個國家及地區的逾2.12億名用戶，超過70%的收入來自海外市場。

閆俊杰（中）出席座談會。（央視截圖）

此外，座談會上，發言的還有中信證券首席經濟學家明明；南開大學金融學院副院長、金融經濟系系主任、教授賀佳；國家電網有限公司董事長、黨組書記張智剛；北京大學黨委副書記、校長龔旗煌；中國信息通信研究院院長、黨委副書記余曉暉；首都醫科大學附屬北京天壇醫院院長、神經病學專家王擁軍；舞蹈編導、舞者周莉亞；羽毛球運動員石宇奇。

眾人認為，去年面對複雜嚴峻的外部形勢，國家在穩增長、調結構、惠民生等方面推出很多務實舉措，發展中的積極因素不斷積累，取得的成績實屬不易。