馬年運程｜風水指數露玄機︰港股延波動傳統　開局失蹄年底觸高位

今日﹙17日﹚為丙午馬年的大年初一，先祝一眾讀者於新一年身體安康，投資時得心應手。丙午這天干地支組合，兩者皆屬火，所以命理師父指出丙午年火氣相當旺盛云云。加上馬象徵活力﹑好動，那麼港股在馬年會否如一匹奔騰的駿馬？不如先參考中信里昂的風水指數報告，看看可否找到答案。



港股蛇年累升逾3成 滙豐連番創新高

展望馬時前，不如先回顧恒生指數在蛇年表現。港股年內走勢相當強勁，累計升幅32%或6,480點，為過去8個農曆年來最佳╴同時打破大市於蛇年定必低收的局面。當中科技股因為內地人工智能（AI）企業DeepSeek推出人工智能產品，成為投資者關注對象，並且拉動大市上揚。同時重磅股滙豐（0005）於年內升幅約7成，並且多度創下新高，同樣成為恒指攀升的推手。既然港股在蛇年取得如此理想表現，投資者自然希望大市在馬年延續這份升勢。

參考過去4個馬年，恒生指數表現是三升一跌，其中在1978年2月7日至1979年1月27日的土馬之年，表現相當理想。在整個農曆年，恒指全年升幅達到32.1%。至於在1990年的金馬之年，及2014年的火馬之年，大市分別進賬23.2%及12.7%，表現不俗。恒指於歷來馬年，只有在2002年的水馬之年低收，全年累跌14.5%。

雖然港股於馬年多高收，但是不論是上揚或是下跌，當年走勢也是相當反覆。出現有關情況，恰好正如上文所言，馬是象徵活躍﹑好動。所以投資者在馬年需要有耐性，以等待時機之餘，亦需要懂得靈活變通，以策萬全。

在火馬之年，港股會出現怎樣的走勢？中信里昂預料恒指會保持一貫在馬年走勢反覆的「傳統」，初段時更會向下，可以用「馬失前蹄」來形容。隨後踏入新曆3月，恒指將逐步上揚，預料在6月初時會攀升至上半年高位。可是恒指在馬年總是反覆的大方向，今年有機會延續，因此該行預期在新曆7月至8月初期間，大市將會出現回吐，上月大部份升幅將會回吐。

進入8月後，該行預料恒指將會迎來新一輪升幅，並且在11月至12月初期間，觸及今年的高位。但是從新曆12月至2027年2月3日之間，大市走勢是先回後升，中信里昂甚至以「一場馬術盛裝舞步表演，會是進兩步，退一步」，以形容恒指在丙午馬年下半年的走勢。

籲投資者馬年推遲播種

該行預料在馬年最後一個月，會善用全年火運加持之力，「以一馬之遙優勢圓滿收官」。整體而言，恒指全年是一個反覆上揚的走勢，同時提醒投資者，若希望在「今年獲得豐收，建議適當推遲播種時點，於春夏之間擇機而動更為穩妥」。所以投資者在今年要有耐性，等待時機行事。

稱屬火行業表現亮眼

既然在今年的推遲播種，變相給予投資者更多做功課的時間，以挑選合適的投資對象。在火馬之年，火的行業是否可以被看高一線？中信里昂於報告內預測，有關行業表現亮眼，但需警惕年末最後兩個月因水勢過盛而有所削弱，又表示能源生產與通信行業當得運勢加持。其他火系板塊包括珠寶、眼鏡與照明行業，亦將如火中奔馬，需求旺盛、前景向好。

另一個運勢較好的行業，就是屬木的行業。該行指出木得春夏之氣滋養而勢盛，當為全年最旺。盡管秋季有所下滑，隨着生木之水在冬季奔湧而至，水生木旺，反彈可期。年末有望迎來豐收盛景，推動農業發展；新學年伊始，命盤中亦呈現順遂之象。其餘屬木行業，如家具、草木及醫藥等，皆得此旺氣加持，運勢亨通。

至於屬金的行業，今年亦有望取得好表現。該行指出火煉真金，金將迎來數年最旺之勢。除夏季外，全年前景向好。機械製造與建築鋼材行業走勢強勁；金融產品領域宜重點關注創新動向。軍工產業與法律行業今年亦將在星象與五行的共同加持下迎來發展契機。

土屬性行業方面，今年運勢不及金，但不算明顯落後。八字中火能生土，但土仍難抗衡其他元素的壓制。全年僅在秋季的某個月內，土會呈現出強勢，預期房地產行業雖難獲運勢加持，但砂石、水泥等基建材料頗具前景。及至歲末，酒店業以及各類珠寶行業有望煥發蓬勃生機。

屬水行業馬年最弱

要數今年最弱的行業，相信非屬水的行業莫屬。中信里昂於報告內指出，水是今年最疲弱的五行。盡管在冬季稍有增強，並在年初和夏末之際獲得些許金氣助力，但整體依然氣衰。預計航運業在今年大部分時間將如困於無風帶般止步不前，旅遊業也可能受到拖累。在貿易相關領域，尤其是飲料、玩具等小商品貿易，乃至漁業與水產養殖等板塊，恐怕也只能勉力維持，不易有突破。

雖然中信里昂強調，有關風水指南報告只屬胡謅式趣味，希望博讀者一粲，但是近年地緣政治局勢不穩，以及在蛇年尾多項資產類別如貴金屬市場，加密貨幣等新興資產市場，甚至最具市場深度及廣度的股市及匯市，均多次出現波動，相信有關情況將會延續至馬年。既然如此，何不多參考有關報告中，提及的「推遲播種」策略呢？

再次祝大家新一年事事如意，馬到功成。