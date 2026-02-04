中信里昂風水指數｜料恒指馬年下半年「進兩步 退一步」

距離丙午馬年大年初一，尚有不足兩星期，隨著農曆新年長假期將至，相信不少投資者已就蛇年投資表現及策略進行回顧及檢討，以及制定馬年的投資策略。在此之前可以先看看中信里昂的馬年風水指數，以作參考。



中信里昂在報告內先回顧蛇年港股表現。該行預測港股在蛇年走勢反覆，並在蛇年尾時快速上揚。該行於馬年報告內指出，在蛇年初期港股下挫，其後反彈幅度卻遠超預期，不過其後美國宣布向貿易夥伴開徵「對等關稅」，將大部份升幅抹去。當在夏秋之交，指數再度攀升，符合該行在2025年初時對盛夏及深秋上升行情的預測。在秋去冬來的時候，港股再次回落。基本上蛇年大市走勢，與該行預測吻合。

料港股於馬年平穩增長

中信里昂指出，屬於「土雞」的恒生指數，按命理推算在馬年本宜韜光養晦，以避無端誤解。不過今年為火馬之年，在熾熱如焰的火能量加持下，反而為「土雞」命盤帶來吉運，認為火氣注入，有助調和整體格局，亦令前景更顯光明璀璨。

該行指出回望過去4個馬年中，恒指在其中3個馬年處於平穩增長，因此預期新一個馬年大市整體走勢屬穩定上揚。惟在年初或會先回落，至今年4月後將會逐步回升，惟在下半年走勢如一場馬術盛裝舞步表現，「進兩步，退一步」，並預期港股在馬年的高位會在今年11月至12月初出現，之後稍稍偏軟後，在馬年末再回升至接近全年高位。

中信里昂又預期，屬木的行業如家具﹑草木及醫藥，在馬年運勢亨通。通信及能源等屬火的行業，可望運勢得到加持。至於屬金的金融產品領域，宜於年內重點關注，又預期屬土的房地產行業，難獲運勢加持。該行又指出，水在馬年是最弱的五行，預料航運業在馬年大部份時困於無風帶般止步不前，同時旅遊業亦會受到拖累。

東南及正東運勢屬大吉

樓市方面，中信里昂指出位於若將香港分成個9個方位，東南及正東的運勢展望屬大吉，中央及正西屬吉，東北﹑正北及西南屬小吉。