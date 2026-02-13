盈大︰8000萬美元售北海道酒店　印尼商廈獲買家4億美元洽購

盈大地產（0432）出售位於北海道二世古的酒店Midtown Niseko，作價為8,000萬美元，預料錄得2.61億元。同時又表示相關款項用於增加財務狀況，同時將更多資源分配至日本﹑泰國及香港正在進行的住宅項目。



盈大公布，與由若干橡樹資本（Oaktree Capital）管理的基金間接持有的公司訂立股份出售協議，以代價8,000萬美元(約6.24億元)，出售位於日本北海道的酒店Midtown Niseko。

交易後，集團將不再持有Midtown Niseko的任何權益，預期確認出售事項收益約2.61億元。所得款項淨額用於增強集團的財務狀況，包括減少負債，以降低持續借款成本並將更多資源分配於日本、泰國及香港正在進行及潛在的住宅項目；以及增強營運資金，包括但不限於集團的員工成本、租金及其他間接開支。

盈大地產指出，考慮到日本近期物業市況，交易為集團優化物業業務組合的及時機會，透過以具有吸引力的估值將集團在Midtown Niseko的投資變現，產生大量現金所得款項，從而提升財務靈活性。

接獲買家要約擬購印尼商業物業

另外，盈大地產宣布，今日接獲獨立第三方的要約，擬以代價4億美元收購集團旗下的印尼雅加達頂級商業物業Pacific Century Place。公司正就要約的條款進行深入磋商。