盈大地產中環半山雅盈峰突上樓書　設99伙　面積最大2523呎佔全層

盈大地產（0432）及資本策略地產（0497）發展的中環半山項目「雅盈峰」，周三（14日）上載樓書。全盤99伙，實用面積介乎380平方呎至2,523平方呎。當中最細一伙380平方呎，屬一房一套戶型。項目關鍵日期2026年6月30日，樓花期約半年。



項目提供99伙，實用面積由約380平方呎至2,523平方呎，標準戶型涵蓋一房至四房兩套，主打三房或以上大宅，另設連平台及天台特色單位。

盈科大衍地產銷售及市務總監陳惠慈表示，項目於正式命名後，收到不少高端貴賓查詢，尤其對項目兼享動植物公園及香港公園雙園景致，及信步即達中環核心的地理位段深感興趣。

最細單位380呎 最大單位2523呎占全層

面積最細單位為3至12樓的E及F室，實用面積380平方呎，採一房一套間隔，設開放式廚房。

而全盤面積最大為31樓A室的全層單位，實用面積2,523平方呎，連258平方呎平台，採四房四套及儲物室連廁間隔。

天台特色戶內設樓梯

另外，全盤僅設一伙天台特色戶，為32樓A室，實用面積2,520平方呎，連472平方呎天台，採四房四套及儲物室連廁間隔。單位內設有內置樓梯，住戶可由此進入天台。

而15至23樓B單位，屬三房兩套間隔，實用面積為1,074平方呎，間隔採用廳房同向設計，外望香港動植物公園及香港公園。