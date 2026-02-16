私銀利市封炒價比併　恒生賀年套裝索價1288元「封王」！｜多圖

農曆新年將至，各大銀行紛紛為其尊貴客戶送上賀年利市封，傳遞新春祝福，而私人銀行利市封更被視為身分象徵，每年均在二手買賣平台掀起炒風。《香港01》檢視多間銀行今年設計，發現恒生私人銀行利是封套裝在二手平台（Carousell）叫價高達1288元，成今年「炒價王」，而滙豐則以總行大廈四十周年為題，推出限量麻雀套裝，同樣矚目。



恒生私人銀行2026賀年利是封套裝在二手平台叫價高達1288元。（Carousell截圖）

恒生錢幣圖案致敬傳統 連絲絨利是袋炒至1288元

今年恒生推出全新利是封系列，設計靈感源自恒生傳統標誌內的錢幣圖案，融合孔雀、金龍、桃花及鯉躍龍門四大傳統吉祥元素，寓意「孔雀生輝、金龍獻瑞、桃花綻放、鯉躍龍門」，展現品牌歷久常新的精神。

恒生表示，該利是封系列分為私人銀行及商業銀行客戶專屬禮盒，特選客戶更可獲贈「如意絲絨利是袋」。在Carousell平台上，普通利是封禮盒普遍索價400至600元；連同絲絨利是袋的完整套裝則叫價高見1,288元，以40個長款利是封計算，平均每個炒價逾32元，成為今年私人銀行利是封市場的「炒價王」。

滙豐總行大廈四十載 麻雀套裝叫價突破三萬八

另一邊廂，滙豐今年以第四代總行「四十頤立」為題，利是套裝設計靈感源自屹立香港天際線四十年的滙豐總行大廈，綴以繁花錦簇，寓意富貴吉祥、繁榮昌盛。套裝內含20個利是封，並附送紅色手挽拉鍊利是袋，Carousell最高叫價600元，平均每個利是封炒價30元。

更令市場矚目的是，滙豐今年加推限量精品紀念麻雀套裝，將歷代總行建築融入這項「國粹」當中，別具收藏價值。該麻雀套裝在Carousell普遍叫價約8,800元，更有賣家開出38,888元的「天價」，足見市場追捧程度。

瑞銀駿馬奔騰拼圖設計 展現團隊精神

向來以匠心設計著稱的瑞銀，今年為迎合丙午馬年，推出以駿馬奔騰為主題的利是封套裝。利是封上金色與紅色的駿馬，象徵力量、活力與向前邁進的精神，搭配精緻金色旋紋與飄揚鬃毛，展現無畏氣勢。

瑞銀的招牌設計在於將長款與方款紅包拼合，形成一幅完整的吉祥圖畫。每張紅包捕捉駿馬不同動態，寓意團結、陪伴與共享成功。該套裝在二手平台叫價最高500元，延續品牌一貫的市場號召力。

花旗花卉金幣點綴 百六個套裝400元有找

花旗私人銀行今年利是封則以花卉為主角，設計象徵萬象更新、生機盎然，並以金幣點綴其間，寓意財源廣進、鴻圖大展。套裝包含長款及短款利是封各80個，合共160個，在Carousell最高叫價400元，平均每個僅2.5元，是四大行中最「親民」之選。

花旗表示，設計融合傳統韻味與現代美學，體現完美和諧，同時承載銀行對客戶新一年好運連連、蒸蒸日上的誠摯祝願。

