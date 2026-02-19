聯儲局議息會議紀要顯示對美通脹存憂慮　3月按兵不動機會率達94%

美國聯儲局官員再次表達了對通脹的擔憂，幾位政策制定者建議，如果通脹持續高於目標，當局可能需要加息。聯儲局1月份議息會議紀要顯示﹕「幾位與會者表示，他們本會支持對委員會未來的利率決策進行雙向描述，反映出如果通脹仍高於目標水平，上調聯邦基金利率目標區間可能是合適的情況」。



會議紀要還顯示，「絕大多數與會者判斷，近幾個月來就業的下行風險有所緩和，但通脹持續的風險依然存在」。

1月12日，工人在正在施工的聯儲局大樓外走過。（Reuters）

紀要顯示短期內難減息

根據最新的會議紀要，有一組政策制定者認為不太可能進一步減息，至少在短期內是這樣。會議紀要稱：「幾位與會者告誡說，在通脹讀數高企的背景下進一步放鬆政策，可能會被誤解為意味着政策制定者對2%通脹目標的承諾有所減弱。」

下月減息機會率僅單位數

目前市場人士預期，當局在下月舉行的議息會議，按兵不動機會率超過90%。據CME「美聯儲觀察」數據顯示：3月減息25個基點的機會率為5.9%，維持利率不變的機會率為94.1%。4月時累計減息25個基點的機會率為20.5%，維持利率不變的機會率為78.5%，累計減息50個基點的機會率為1%。到6月累計減息25個基點的機會率為49.8%。

此外在1月份的議息會議紀要顯示，負責金融市場操作的經理羅伯託·佩爾利指出，在會議召開前的幾天裏，有報道稱紐約聯儲銀行的交易部門對美元兑日圓匯率進行了「匯率檢查」，此後美元顯著貶值。佩爾利指出，此次詢價是紐約聯儲銀行作為美國財政部財務代理人，完全代表財政部開展的操作。會議紀要公布後，美元兑日圓一度短線急跌超40點，最低見154.33，最新報154.96。