美1月非農新增職位數目超預期　兩大行料聯儲局推遲重啟減息

美國公布1月份非農業新增職位數目為13萬份，超出預期之餘，並為2024年12月以來最多。相關數據公布後，部份交易員預料，聯儲局重啟減息的日期推遲至7月。不過美國總統特朗普仍堅持，當地應該享有全球最低利率。白宮經濟顧問哈塞特亦指出，聯儲局尚有不少減息空間，並認為通脹是決定當局利率決策的關鍵。



數據公布後，道明證券將聯儲局下次降息時間點的預測從此前的3月推遲至6月，不過仍預計今年將累計降息75個基點，終端利率降至3厘。該行預期聯儲局將在今年6月、9月和12月各減息25個基點，其首席美國宏觀策略師Oscar Munoz領銜的團隊表示，預期中的政策寬鬆並非源於經濟狀況惡化，而是隨着通脹逐步回到目標水平，貨幣政策走向「正常化」的結果。就業前景改善應能讓當局把注意力轉向通脹任務。該機構同時預計，美債收益率今年將會繼續下行，10年期收益率至年末將降至3.75厘（此前預計為3.5厘）。

圖為2025年7月24日，美國聯儲局總部的翻修工程仍在進行。（Reuters）

至於花旗原來同樣預期當局會在今年3月重啟減息，不過最新預測則預期聯儲局下次減息日期為4月。

華泰證券研報表示，2026年1月美國新增非農就業13萬，高於彭博一致預期的6.5萬，而去年11月至12月累計下修1.7萬。往前看，1月非農數據持續性有待觀察，但整體佐證了就業市場逐步改善的判斷；維持聯儲局在6月前暫停減息，待新聯儲主席就任後減息1次至2次的判斷。1月新增非農絕對水平達到13萬的較高水平，但由於集中在醫療等少數行業，持續性有待觀察。考慮1月以來經濟增長動能數據、首次申領失業救濟人數整體改善，就業市場的下行風險明顯下降。往前看，由於通脹整體較為温和，就業數據持續性存疑，預計當局在6月會議前仍將暫停減息，強調觀察後續數據再做決策，待沃什接任聯儲局主席後再減息1次至2次。

2025年12月20日，伊朗德黑蘭，一名貨幣交易商手持百元美鈔，伊朗里亞爾（Rial）貨幣近期兌美元匯率大幅貶值。（Reuters）

料3月續停減息機會率達94%

此外據CME「美聯儲觀察」數據顯示：聯儲局到3月減息25個基點的機會率為5.9%，維持利率不變的機會率為94.1%。到4月累計減息25個基點的機會率20.5%，維持利率不變的機會率為78.5%，累計減息50個基點的機會率為1%。到6月累計減息25個基點的機會率為48.1%。