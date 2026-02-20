馬年首個交易日　恒生指數紅盤低收292點　AI概念股逆市爆升

今日（20日）為丙午馬年大年初四，為香港金融市場於新一個農曆年的首個交易日，在此先祝大家身體健康，投資得心應手。受到外圍市況波動拖累，港股在馬年首個交易日紅盤低開48點。



【16:28】港股紅盤低收

港股於馬年首個交易日紅盤低開低收，收市報26413點，跌292點，國指跌110點，報8959點，科指跌156點，報5211點，成交額約為1,654億元。

科技股普遍下跌，百度（9888）跌6.3%，阿里（9988）跌4.9%，快手（1024）跌2.8%，騰訊（0700）跌2.1%，美團（3690）跌1.6%。

金融股方面，滙豐（0005）升不足0.1%，友邦（1299）跌0.1%，港交所（0388）跌0.2%。

汽車股方面，比亞迪（1211）跌2.4%，吉利（0175）跌1.5%。

不過人工智能（AI）概念股卻逆市上揚，MINIMAX（0100）升14.5%，收市報970元，越疆（2432）升21%，海致科技（2706）飆28.4%。智譜（2513）升幅更達到42.7%，收市報725元，創歷來新高。

至於機械人概念股方面，禾賽（2525）升7.9%，優必選（9880）升4.7%，地平線機器人（9660）跌1.5%。

【12:22】港股半日跌161點

港股半日跌161點，報26544點，國指跌53點，報9016點，科指跌122點，報5245點，成交額為917.55億元。

阿里（9988）跌3.7%，報148.9元，騰訊（0700）跌2%，美團（3690）跌1.8%，快手（1024）跌2.4%。

金融股方面，滙豐（0005）及港交所（0388）均升不足0.1%。

【09:48】恒指跌幅擴大至270點

港股跌幅擴大，最新報26435點，跌270點，國指跌94點，報8976點，科指跌115點，報5252點。

阿里（9988）跌3.7%，最新報148.9元，騰訊（0700）跌1.9%，美團（3690）跌1.5%。

金融股方面，滙豐（0005）轉跌，報133.9元，跌0.2%。

汽車股方面，比亞迪（1211）跌2.2%，報95.65元。

【09:25】港股紅盤低開48點

恒生指數最新報26657點，國指最新報9052點，低開17點，科指最新報36點，低開5330點。

中國杭州西溪，阿里巴巴集團企業園區。（阿里巴巴官網）

科技股仍然是投資者關注對象，騰訊（0700）低開0.3%，阿里（9988）低開3%，報150元，美團（3690）低開1.1%。

滙豐及港交所高開

金融股方面，滙豐（0005）高開0.6%，友邦（1299）平開，報82.35元，港交所（0388）高開0.3%。

消費股方面，海底撈（6862）低開不足0.1%，泡泡瑪特（9992）低開0.3%。